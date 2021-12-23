Леди Китти Спенсер показала свою новую обложку для глянца

Китти стала героиней нового немецкого выпуска Harper's Bazaar

Супермодель, амбассадор Dolce&Gabbana и племянница принцессы Дианы Китти Спесер начала показывать снимки из нового выпуска немецкого Harper's Bazaar. Фотографии Китти опубликовала в своем Instagram.

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Фотосессию снимали в Венеции, редактором выступил Кай Марграндер, а фотографом Стефан Армбрюстер, с которым Китти работала и ранее.

[ + – ] Китти Спенсер для немецкого Harper's Bazaar

"Я так горжусь этой работой и так благодарна Каю, ведь мы давно хотели сделать что-то вместе. Эта фотосессия безусловно стоила ожидания", — написала леди Китти.

[ + – ] Китти Спенсер для немецкого Harper's Bazaar

На обложке Китти запечатлена в черном кружевном бюстгальтере и серебристом платье на тонких бретельках с V-образным декольте. Образ модели дополнили украшения с огромными камнями.

[ + – ] Китти Спенсер для немецкого Harper's Bazaar

Напомним, этим летом Китти Спенсер вышла замуж за своего бойфренда, южноафриканского бизнесмена, который старше ее на 30 лет. Свадьба несколько недель не сходила с первых страниц таблоидов и затмила даже Недели моды, став главным событием сезона.

Впрочем, Китти не оставила модельную карьеру, более того, сейчас эстафету подхватили ее младшие сестры: леди Элиза и леди Амелия, а также их младших брат – 18-летний Сэмюэль Айткен. Юноша уже заключил контракт с модельным агентством, где его прозвали "принцем".