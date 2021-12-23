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Леди Китти Спенсер показала свою новую обложку для глянца

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Фото: Instagram/Kitty Spencer

Китти стала героиней нового немецкого выпуска Harper's Bazaar

Супермодель, амбассадор Dolce&Gabbana и племянница принцессы Дианы Китти Спесер начала показывать снимки из нового выпуска немецкого Harper's Bazaar. Фотографии Китти опубликовала в своем Instagram.

Фотосессию снимали в Венеции, редактором выступил Кай Марграндер, а фотографом Стефан Армбрюстер, с которым Китти работала и ранее.

Китти Спенсер для немецкого Harper's Bazaar

"Я так горжусь этой работой и так благодарна Каю, ведь мы давно хотели сделать что-то вместе. Эта фотосессия безусловно стоила ожидания", — написала леди Китти.

Китти Спенсер для немецкого Harper's Bazaar

На обложке Китти запечатлена в черном кружевном бюстгальтере и серебристом платье на тонких бретельках с V-образным декольте. Образ модели дополнили украшения с огромными камнями.

Китти Спенсер для немецкого Harper's Bazaar

Напомним, этим летом Китти Спенсер вышла замуж за своего бойфренда, южноафриканского бизнесмена, который старше ее на 30 лет. Свадьба несколько недель не сходила с первых страниц таблоидов и затмила даже Недели моды, став главным событием сезона.

Впрочем, Китти не оставила модельную карьеру, более того, сейчас эстафету подхватили ее младшие сестры: леди Элиза и леди Амелия, а также их младших брат – 18-летний Сэмюэль Айткен. Юноша уже заключил контракт с модельным агентством, где его прозвали "принцем".