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Леді Кітті Спенсер показала свою нову обкладинку для глянцю

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Фото: Instagram/Kitty Spencer

Кітті стала героїнею нового німецького випуску Harper's Bazaar

Супермодель, амбасадорка Dolce&Gabbana та племінниця принцеси Діани Кітті Спесер почала показувати знімки з нового випуску німецького Harper's Bazaar. Фотографії Кітті опублікувала у своєму Instagram.

Фотосесію знімали у Венеції, редактором виступив Кай Марграндер, а фотографом Стефан Армбрюстер, з яким Кітті працювала раніше.

Кітті Спенсер для німецького Harper's Bazaar

"Я так пишаюся цією роботою і така вдячна Каю, адже ми давно хотіли зробити щось разом. Ця фотосесія безумовно вартувала очікування", — написала леді Кітті.

Кітті Спенсер для німецького Harper's Bazaar

На обкладинці Кітті зображена в чорному мереживному бюстгальтері та сріблястому платті на тонких бретельках з V-подібним декольте. Образ моделі доповнили прикраси з величезним камінням.

Кітті Спенсер для німецького Harper's Bazaar

Нагадаємо, цього літа Кітті Спенсер вийшла заміж за свого бойфренда, південноафриканського бізнесмена, який старший за неї на 30 років. Весілля кілька тижнів не сходило з перших сторінок таблоїдів і затьмарило навіть Тижні моди, ставши головною подією сезону.

Втім, Кітті не залишила модельної кар'єри, більше того, зараз естафету підхопили її молодші сестри: леді Еліза та леді Амелія, а також їхній молодший брат – 18-річний Семюель Айткен. Юнак уже уклав контракт із модельним агентством, де його прозвали "принцем".