Леді Кітті Спенсер показала свою нову обкладинку для глянцю

Кітті стала героїнею нового німецького випуску Harper's Bazaar

Супермодель, амбасадорка Dolce&Gabbana та племінниця принцеси Діани Кітті Спесер почала показувати знімки з нового випуску німецького Harper's Bazaar. Фотографії Кітті опублікувала у своєму Instagram.

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Фотосесію знімали у Венеції, редактором виступив Кай Марграндер, а фотографом Стефан Армбрюстер, з яким Кітті працювала раніше.

[ + – ] Кітті Спенсер для німецького Harper's Bazaar

"Я так пишаюся цією роботою і така вдячна Каю, адже ми давно хотіли зробити щось разом. Ця фотосесія безумовно вартувала очікування", — написала леді Кітті.

[ + – ] Кітті Спенсер для німецького Harper's Bazaar

На обкладинці Кітті зображена в чорному мереживному бюстгальтері та сріблястому платті на тонких бретельках з V-подібним декольте. Образ моделі доповнили прикраси з величезним камінням.

[ + – ] Кітті Спенсер для німецького Harper's Bazaar

Нагадаємо, цього літа Кітті Спенсер вийшла заміж за свого бойфренда, південноафриканського бізнесмена, який старший за неї на 30 років. Весілля кілька тижнів не сходило з перших сторінок таблоїдів і затьмарило навіть Тижні моди, ставши головною подією сезону.

Втім, Кітті не залишила модельної кар'єри, більше того, зараз естафету підхопили її молодші сестри: леді Еліза та леді Амелія, а також їхній молодший брат – 18-річний Семюель Айткен. Юнак уже уклав контракт із модельним агентством, де його прозвали "принцем".