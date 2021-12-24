Стало известно, что произойдет со Стэнфордом Блэтчем в продолжении "Секса"

Внезапная смерть актера заставила сценаристов изменить сюжет сиквела.

В сентябре 2021 года фанатов культового сериала "Секс в большом городе" ошеломило известие о смерти одного из самых заметных актеров: не стало американского актера Уилли Гарсона. Он скончался на 58-м году жизни от рака поджелудочной железы.

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В сериале Гарсон сыграл Стэнфорда Блэтча, лучшего друга Кэрри Брэдшоу. Блэтч появляется и в первых эпизодах сиквела "И просто так", ставшего продолжением "Секса". Уилли Гарсон успел поучаствовать в съемках летом 2021 года в Нью-Йорке и Париже, однако его внезапная смерть заставила сценаристов и прдюссеров срочно менять сюжетную линию сериала.

[ + – ] Стэнфорд Блэтч был лучшим другом Кэрри Брэдшоу

Накануне стало известно, что же произошло с лучшим другом Кэрри Брэдшоу по сценарию. В четвертой серии сиквела "Секса в большом городе", вышедшей в четверг на HBO Max, Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) вернулась в свою старую квартиру в Верхнем Ист-Сайде после того, как решила продать апартаменты, которые она делила с покойным мужем Джоном Джеймсом Прескоттом, он же Мистер Биг (Крис Нот).

Находясь там, Кэрри заметила у кровати конверт с ее именем. Открыв его, она увидела, что это было прощальное письмо Стэнфорда. "Дорогая Кэрри, когда ты это прочтешь, я буду в Токио. Я не мог тебе сказать, но без слез, а тебе уже хватит плакать", – гласил текст.

[ + – ] Сара Джессика Паркер и Уилли Гарсон

Вскоре у ее двери появился муж Стэнфорда Энтони Марентино (Маррио Кантоне) и поделился еще несколькими подробностями. Он объяснил Кэрри, что Стэнфорд уехал в Японию с 17-летней звездой TikTok и хочет развестись с ним. А поскольку Кэрри еще не оправилась после смерти своего мужа, Мистера Бига, ее друг Стэнфорд не хотел лично огорчать ее известием о своем отъезде, поэтому решил написать письмо.

Напомним, стилист "Секса в большом городе" рассказала об особенностях работы с Синтией Никсон, сыгравшей в сериале Миранду Хоббс.