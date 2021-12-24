Стало відомо, що станеться зі Стенфордом Блетчем у продовженні "Сексу"

Раптова смерть актора змусила сценаристів змінити сюжет сиквелу

У вересні 2021 року фанатів культового серіалу "Секс у великому місті" сколихнула звістка про смерть одного з акторів. Помер американський актор Віллі Гарсон на 58-му році життя від раку підшлункової залози. У серіалі Гарсон зіграв Стенфорда Блетча, кращого друга Керрі Бредшоу. Зазначимо, що Стенфорд Блетч ще з'являється в перших епізодах сиквелу "І просто так", що став продовженням "Сексу" і знімався з літа 2021 року в Нью-Йорку та Парижі. Проте раптова смерть Віллі Гарсона змінила сюжет та плани продюсерів.

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[ + – ] Стенфорд Блетч був кращим другом Керрі Бредшоу

Напередодні стало відомо, що ж сталося з кращим другом Керрі Бредшоу. У четвертій серії сиквелу "Сексу у великому місті", який вийшов у четвер на HBO Max, Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер) повернулася у свою стару квартиру у Верхньому Іст-Сайді після того, як вирішила продати квартиру, яку вона ділила з покійним чоловіком Джоном Джеймсом Прескоттом, він же містер Біг (Кріс Нот).

Перебуваючи там, Керрі помітила біля ліжка конверт з її іменем. Відкривши його, вона побачила, що це був прощальний лист Стенфорда. "Дорога Керрі, поки ти це прочитаєш, я буду в Токіо. Я не міг тобі сказати, але без сліз, — йшлося в листі. — А тобі вже досить плакати".

Незабаром біля її дверей з'явився чоловік Стенфорда Ентоні Марентіно (Маріо Кантоне) і поділився ще кількома подробицями.

Він пояснив Керрі, що Стенфорд поїхав до Японії із 17-річною зіркою TikTok і хоче розлучитися з ним. А оскільки Керрі ще не оговталася після смерті свого чоловіка містера Біга, її друг Стенфорд не хотів вживу засмучувати її звісткою про свій від'їзд, тому вирішив написати листа.

Нагадаємо, стилістка "Сексу у великому місті" розповіла про особливості роботи із Синтією Ніксон, яка зіграла Міранду Хоббс.