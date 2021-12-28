19-летний сын Бекхэмов стал миллионером: что сделало парня самым богатым среди братьев

Ромео пошел по стопам отца, который на заре футбольной карьеры подписал контракт с брендом Adidas и был его лицом более 20 лет.

Средний сын футболиста Дэвида Бекхэма и экс-певицы, а сейчас дизайнера Виктории Бекхэм, 19-летний Ромео, несмотря на то, что родился буквально с золотой ложкой во рту, решил доказать знаменитым родителям, что способен добиться успеха самостоятельно, и уже заработал свой первый миллион, пишет The Sun.

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Юноша стал лицом рекламной кампании спортивного бренда Puma и подписал долгосрочный контракт на 1,2 млн фунтов стерлингов (свыше $1,6 млн). Существенно посолидневший банковский счет Ромео поднял его на первую позицию по доходам среди его братьев: 22-летнего Бруклина и 16-летнего Круза.

[ + – ] Ромео Бекхэм рекламирует бутсы FUTURE Z, которые. по его словам, сочетают его увлечения модой и футболом

"Сейчас он самый богатый из семейства Бекхэмов, и, как и его отец, он быстро продвигается к статусу суперзвезды", – подчеркнул источник.

Юноша пошел по пути своего отца, Дэвида Бекхэма, который на заре головокружительной футбольной карьеры подписал контракт с Adidas и сотрудничал с этой компанией более 20 лет.

Ромео – единственный из трех сыновей Бекхэмов, который серьезно увлекается футболом. Он играет за "Форт-Лодердейл", резервную команду клуба "Интер Майами" отца Дэвида, которым он частично владеет.

Puma – не единственный бренд, "подписавший" Ромео. Ранее интерес к юноше проявил модный дом Yves Saint Laurent. Ромео снялся в летней кампании дома, и теперь есть очень реальные шансы, что он снова появится в рекламе бренда.

[ + – ] Ромео Бекхэм

"У Ромео очень светлое будущее, и скоро он заработает еще миллион", – утверждает инсайдер.

Сейчас Ромео живет на две страны – США, где играет в футбол, и в Великобритании, где его отчий дом. Старший брат Ромео Бруклин обосновался в Америке со своей невестой, моделью Николой Пельц. Не так давно он запустил кулинарное шоу. Круз и Харпер все еще учатся в школе.

На Рождество семейство Бекхэмов сфотографировалось в полном составе, а Виктория, ее супруг и дети поделились снимком семьи на своих страницах в соцсети.

[ + – ] Семейство Бекхэм

Напомним, ранее Ромео увлекался теннисом и даже мечтал выиграть Уимблдонский турнир. Он души не чает в своей 10-летней сестре Харпер. Недавно он появился на публике со своей новой девушкой.