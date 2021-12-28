19-річний син Бекхемів став мільйонером: що зробило хлопця найбагатшим серед братів

Ромео пішов стопами батька, який на зорі футбольної кар'єри підписав контракт із брендом Adidas і був його обличчям понад 20 років.

Середній син футболіста Девіда Бекхема й ексспівачки, а зараз дизайнерки Вікторії Бекхем, 19-річний Ромео, незважаючи на те, що народився буквально із золотою ложкою в роті, вирішив довести знаменитим батькам, що здатний досягти успіху самостійно, і вже заробив свій перший мільйон, пише The Sun.

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Юнак став обличчям рекламної кампанії спортивного бренду Puma та підписав довгостроковий контракт на 1,2 млн фунтів стерлінгів (понад $1,6 млн). Істотно посолоділий банківський рахунок Ромео підняв його на першу позицію щодо доходів серед його братів: 22-річного Брукліна та 16-річного Круза.

[ + – ] Ромео Бекхем рекламує бутси FUTURE Z, які, за його словами, поєднують його захоплення модою та футболом

"Зараз він найбагатший із сімейства Бекхемів, і, як і його батько, він швидко просувається до статусу суперзірки", — наголосило джерело.

Юнак пішов шляхом свого батька, Девіда Бекхема, який на зорі карколомної футбольної кар'єри підписав контракт із Adidas і співпрацював із цією компанією більше 20 років.

Ромео – єдиний із трьох синів Бекхемів, який серйозно захоплюється футболом. Він грає за "Форт-Лодердейл", резервну команду клубу "Інтер Майамі" батька Девіда, яким він частково володіє.

Puma – не єдиний бренд, який "підписав" Ромео. Раніше інтерес до юнака виявив модний будинок Yves Saint Laurent. Ромео знявся в літній кампанії вдома, і тепер є дуже реальні шанси, що він знову з'явиться в рекламі бренду.

[ + – ] Ромео Бекхем

"У Ромео дуже світле майбутнє, і незабаром він заробить ще мільйон", — стверджує інсайдер.

Зараз Ромео живе на дві країни – США, де грає у футбол, і у Великій Британії, де його батько. Старший брат Ромео Бруклін влаштувався в Америці зі своєю нареченою, моделлю Ніколою Пельц. Нещодавно він запустив кулінарне шоу. Круз і Харпер усе ще навчаються в школі.

На Різдво сімейство Бекхемів сфотографувалося в повному складі, а Вікторія, її чоловік та діти поділилися знімком сім'ї на своїх сторінках у соцмережі.

[ + – ] Сімейство Бекхем

Нагадаємо, раніше Ромео захоплювався тенісом і навіть мріяв виграти Вімблдонський турнір. Він дуже любить свою 10-річну сестру Харпер. Нещодавно він з'явився на публіці зі своєю новою дівчиною.