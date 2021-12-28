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Кошка-оборотень: кто такие ликои, и почему их внешний вид вызывает смешанные чувства

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Фото: Getty Images | Кошки породы ликой выглядят настолько странно, что никого не оставляют равнодушными

Страшные снаружи, добрые внутри – так можно коротко охарактеризовать эту породу. Их называют котоволками, недосфинксами и оборотнями, что недалеко от истины, поскольку название породы переводится как "волк".

Ликой – одна из самых молодых и редких пород кошек в мире, и представителей выставочного стандарта на сегодняшний день насчитывается всего около 100. Что же это за порода и в чем ее уникальность, рассказало издание Daily Paws.

Начнем с того, что в переводе с греческого Lycos буквально означает "волк". Их называют кошками-оборотнями или "волчьими кошками" из-за очень необычной внешности. Эта похожая на оборотня кошка, как правило, среднего размера, с тонким, подтянутым телом и клиновидной головой с безволосой "маской" кожи вокруг глаз, носа, морды и задней части ушей. Некоторые ликои могут быть абсолютно бесшерстными, что делает их похожими на сфинксов, хотя между этими породами нет генетической связи.

Ликои игривые и любознательные

История породы

Впервые котята, у которых шерсть буквально торчала клоками, появились в 2010 году в семье американки Патти Томас в Вирджинии. Их родила обычная короткошерстная кошка. Женщина так удивилась необычному помету, что пошла на консультацию к семье, которая разводит канадских сфинксов, – супругам Гоббл. Джон Гоббл серьезно занялся изучением особенных котят, подозревая, что имеет дело с совершенно новой породой. Позже у полулысых котят был выявлен особый рецессивный ген. Гоббл установил, что раньше в штате Теннеси уже появлялись такие же котята с там же геном. Благодаря скурпулезной работе селекционеров, в 2011 году было получено второе поколение котят-оборотней. Заводчикам удалось закрепить признаки породы в генотипе животных. Питомцев вновь обследовали в результате чего выяснили, что кошки полностью здоровы и не имеют генетических патологий. Облысение же произошло из-за нехватки волосяных фолликул.

Международная ассоциация кошек (TICA) предоставила ликоям регистрационный статус в 2012 году, а с 2017 года утвердила породу для получения статуса чемпионата.

Внешность ликоев: шерсть клоками и пронзительные глаза

Шерсть у ликоев тонкая чалая (черная с "сединой"), без подшерстка, короткая и грубая, хоть и относительно мягкая. Несмотря на то, что шерсть короткая, эти кошки не гипоаллергенны, в отличие от сфинксов, поэтому не подходят людям с аллергией.

Ликои регулярно линяют, а дважды в год и вовсе сбрасывают шерсть, чтобы отрастить новую. Поэтому регулярное вычесывание и купание хотя бы раз в месяц – обязательное условие.

Из-за тонкой шерсти ликои рекомендуются к разведению исключительно как кошки для дома. Они плохо защищены от холода или прямых солнечных лучей, поэтому обеспечение комфортной температуры и защиты являются основными условиями для здоровья и долголетия этих животных. В холодное время они нуждаются в дополнительной одежде.

Глаза у этой породы почти круглые, янтарного или зеленого цвета. Иногда встречаются особи с синими и голубыми глазами. По словам тех, кто видит ликоев впервые, их взгляд буквально завораживает.

Тело ликоев худощавое и сухое, а мышцы крепкие, но не ярко выраженные. Лапы тонкие, крепкие, средней длины.

Несмотря на устрашающий внешний вид, эти кошки очень дружелюбны

Особенности характера

Несмотря на свою дикую внешность, это дружелюбные, ласковые, игривые кошки, которые ладят с людьми и другими животными. Ликои приветливые и покладистые. По данным Ассоциации любителей кошек, характер ликоя позволяет ему с одинаковой легкостью ладить с людьми, кошками и собаками. Они спокойно могут развлечь себя сами, хотя и привязываются к хозяину. Однако не рекомедуется держать ликоев в доме, где есть маленькие дети. В ответ на попытки ребенка погладить или поиграть кошка может цапнуть его, "включив" инстинкт охотника.

Ликои не боятся незнакомых людей, однако могут относиться к ним с некой настороженностью, предпочитая компанию хозяев.

Заводя дома ликоя, стоит позаботиться о наличии многоуровневой когтеточки, чтобы животное могло не только почесать когти, но и имело место для игр.

Ликои любят играть, поэтому необходимо им обеспечить зону для веселого времяпрепровождения

Болезни ликоев

По словам ветеринара Мишель Бек из клиники Backlund Animal Clinic в Омахе, штат Небраска, чаще всего порода страдает заболеваниями почек. К тому же к 10 годам 70% ликоев имеют проблемы из-за артрита.

Еще одна напасть – гипертиреоз. Это заболевание щитовидной железы, при котором она вырабатывает избыточное количество гормонов, что приводит к ускорению обмена веществ и другим нарушениям в работе организма. Для его профилактики доктор медицинских наук, из больницы для животных Прери Вью в Граймсе, штат Айова, Лин Кауфман рекомендует давать кошкам продукты с низким содержанием йода.

Поскольку ликои – очень редкая порода, цены на них соответствующие. Например, в Украине за животных просят от 40 тысяч гривен и выше.

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На сайте OLX цены на ликоев кусаются
Фото: Скриншот

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