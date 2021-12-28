Кошка-оборотень: кто такие ликои, и почему их внешний вид вызывает смешанные чувства

Страшные снаружи, добрые внутри – так можно коротко охарактеризовать эту породу. Их называют котоволками, недосфинксами и оборотнями, что недалеко от истины, поскольку название породы переводится как "волк".

Ликой – одна из самых молодых и редких пород кошек в мире, и представителей выставочного стандарта на сегодняшний день насчитывается всего около 100. Что же это за порода и в чем ее уникальность, рассказало издание Daily Paws.

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Начнем с того, что в переводе с греческого Lycos буквально означает "волк". Их называют кошками-оборотнями или "волчьими кошками" из-за очень необычной внешности. Эта похожая на оборотня кошка, как правило, среднего размера, с тонким, подтянутым телом и клиновидной головой с безволосой "маской" кожи вокруг глаз, носа, морды и задней части ушей. Некоторые ликои могут быть абсолютно бесшерстными, что делает их похожими на сфинксов, хотя между этими породами нет генетической связи.

[ + – ] Ликои игривые и любознательные

История породы

Впервые котята, у которых шерсть буквально торчала клоками, появились в 2010 году в семье американки Патти Томас в Вирджинии. Их родила обычная короткошерстная кошка. Женщина так удивилась необычному помету, что пошла на консультацию к семье, которая разводит канадских сфинксов, – супругам Гоббл. Джон Гоббл серьезно занялся изучением особенных котят, подозревая, что имеет дело с совершенно новой породой. Позже у полулысых котят был выявлен особый рецессивный ген. Гоббл установил, что раньше в штате Теннеси уже появлялись такие же котята с там же геном. Благодаря скурпулезной работе селекционеров, в 2011 году было получено второе поколение котят-оборотней. Заводчикам удалось закрепить признаки породы в генотипе животных. Питомцев вновь обследовали в результате чего выяснили, что кошки полностью здоровы и не имеют генетических патологий. Облысение же произошло из-за нехватки волосяных фолликул.

Международная ассоциация кошек (TICA) предоставила ликоям регистрационный статус в 2012 году, а с 2017 года утвердила породу для получения статуса чемпионата.

Внешность ликоев: шерсть клоками и пронзительные глаза

Шерсть у ликоев тонкая чалая (черная с "сединой"), без подшерстка, короткая и грубая, хоть и относительно мягкая. Несмотря на то, что шерсть короткая, эти кошки не гипоаллергенны, в отличие от сфинксов, поэтому не подходят людям с аллергией.

Ликои регулярно линяют, а дважды в год и вовсе сбрасывают шерсть, чтобы отрастить новую. Поэтому регулярное вычесывание и купание хотя бы раз в месяц – обязательное условие.

Из-за тонкой шерсти ликои рекомендуются к разведению исключительно как кошки для дома. Они плохо защищены от холода или прямых солнечных лучей, поэтому обеспечение комфортной температуры и защиты являются основными условиями для здоровья и долголетия этих животных. В холодное время они нуждаются в дополнительной одежде.

Глаза у этой породы почти круглые, янтарного или зеленого цвета. Иногда встречаются особи с синими и голубыми глазами. По словам тех, кто видит ликоев впервые, их взгляд буквально завораживает.

Тело ликоев худощавое и сухое, а мышцы крепкие, но не ярко выраженные. Лапы тонкие, крепкие, средней длины.

[ + – ] Несмотря на устрашающий внешний вид, эти кошки очень дружелюбны

Особенности характера

Несмотря на свою дикую внешность, это дружелюбные, ласковые, игривые кошки, которые ладят с людьми и другими животными. Ликои приветливые и покладистые. По данным Ассоциации любителей кошек, характер ликоя позволяет ему с одинаковой легкостью ладить с людьми, кошками и собаками. Они спокойно могут развлечь себя сами, хотя и привязываются к хозяину. Однако не рекомедуется держать ликоев в доме, где есть маленькие дети. В ответ на попытки ребенка погладить или поиграть кошка может цапнуть его, "включив" инстинкт охотника.

Ликои не боятся незнакомых людей, однако могут относиться к ним с некой настороженностью, предпочитая компанию хозяев.

Заводя дома ликоя, стоит позаботиться о наличии многоуровневой когтеточки, чтобы животное могло не только почесать когти, но и имело место для игр.

[ + – ] Ликои любят играть, поэтому необходимо им обеспечить зону для веселого времяпрепровождения

Болезни ликоев

По словам ветеринара Мишель Бек из клиники Backlund Animal Clinic в Омахе, штат Небраска, чаще всего порода страдает заболеваниями почек. К тому же к 10 годам 70% ликоев имеют проблемы из-за артрита.

Еще одна напасть – гипертиреоз. Это заболевание щитовидной железы, при котором она вырабатывает избыточное количество гормонов, что приводит к ускорению обмена веществ и другим нарушениям в работе организма. Для его профилактики доктор медицинских наук, из больницы для животных Прери Вью в Граймсе, штат Айова, Лин Кауфман рекомендует давать кошкам продукты с низким содержанием йода.

Поскольку ликои – очень редкая порода, цены на них соответствующие. Например, в Украине за животных просят от 40 тысяч гривен и выше.

[ + – ] На сайте OLX цены на ликоев кусаются Фото: Скриншот

Напомним, кому и почему стоит завести дома бенгальских кошек, а также в чем прелесть каракалов.