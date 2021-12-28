Кішка-перевертень: хто такі лікої, і чому їхній зовнішній вигляд викликає змішані почуття

Страшні зовні, добрі всередині — так можна коротко охарактеризувати цю породу. Їх називають котововками, недосфінксами та перевертнями, що неподалік істини, оскільки назва породи перекладається як "вовк".

Лікою – одна з наймолодших і рідкісних порід кішок у світі, та представників виставкового стандарту на сьогодні налічується лише близько 100. Що ж це за порода та в чому її унікальність, розповіло видання Daily Paws.

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Почнемо з того, що в перекладі з грецької Lycos буквально означає "вовк". Їх називають кішками-перевертнями або "вовчими кішками" через дуже незвичайну зовнішність. Ця схожа на перевертня кішка, як правило, середнього розміру, з тонким, підтягнутим тілом і клиноподібною головою з безволосою маскою шкіри навколо очей, носа, морди і задньої частини вух. Деякі лікої можуть бути абсолютно безшерстими, що робить їх схожими на сфінксів, хоча між цими породами немає генетичного зв'язку.

[ + – ] Лікої грайливі та допитливі

Історія породи

Уперше кошенята, у яких шерсть буквально стирчала клаптями, з'явилися у 2010 році у родині американки Патті Томас у Вірджинії. Їх народила звичайна короткошерста кішка. Жінка так здивувалася незвичайним послідом, що пішла на консультацію до сім'ї, яка розводить канадських сфінксів – подружжя Гоббл. Джон Гоббл серйозно зайнявся вивченням особливих кошенят, підозрюючи, що має справу з новою породою. Пізніше в напівлисих кошенят виявлено особливий рецесивний ген. Гоббл встановив, що раніше в штаті Теннесі вже з'являлися такі ж кошенята з геном. Завдяки скурпульозній роботі селекціонерів, у 2011 році було отримано друге покоління кошенят-перевертнів. Заводчикам вдалося закріпити ознаки породи в генотипі тварин. Вихованців знову обстежили, у результаті чого з'ясували, що кішки повністю здорові і не мають генетичних патологій. Облисіння ж сталося через брак волосяних фолікул.

Міжнародна асоціація кішок (TICA) надала лікоям реєстраційний статус у 2012 році, а з 2017 року затвердила породу для набуття статусу чемпіонату.

Зовнішність лікоїв: шерсть клубками та пронизливі очі

Шерсть у лікоїв тонка чала (чорна із "сивиною"), без підшертя, коротка і груба, хоч і відносно м'яка. Попри те, що шерсть коротка, ці кішки не гіпоалергенні, на відміну від сфінксів, тому не підходять людям з алергією.

Лікої регулярно линяють, а двічі на рік взагалі скидають шерсть, щоб відростити нову. Тому регулярне вичісування та купання хоча б раз на місяць – обов'язкова умова.

Через тонку шерсть лікої рекомендуються до розведення винятково як кішки для дому. Вони погано захищені від холоду або прямих сонячних променів, тому забезпечення комфортної температури та захисту є основними умовами для здоров'я та довголіття цих тварин. У холодну пору вони потребують додаткового одягу.

Очі цієї породи майже круглі, бурштинового чи зеленого кольору. Іноді зустрічаються особини із синіми та блакитними очима. За словами тих, хто бачить лікоїв уперше, їхній погляд буквально зачаровує.

Тіло лікоїв сухорляве і сухе, а м'язи міцні, але не яскраво виражені. Лапи тонкі, міцні, середньої довжини.

[ + – ] Попри жахливий зовнішній вигляд, ці кішки дуже дружелюбні

Особливості характеру

Попри свою дику зовнішність, це дружні, лагідні, грайливі кішки, які ладнають з людьми та іншими тваринами. Лікої привітні та поступливі. За даними Асоціації любителів кішок, характер лікою дозволяє йому з однаковою легкістю ладнати з людьми, кішками та собаками. Вони спокійно можуть розважити себе самі, хоч і прив'язуються до господаря. Проте не рекомендується тримати лікоїв у будинку, де є маленькі діти. У відповідь на спроби дитини погладити або пограти кішка може подерти її, "ввімкнувши" інстинкт мисливця.

Лікої не бояться незнайомих людей, однак можуть ставитися до них з якоюсь настороженістю, віддаючи перевагу компанії господарів.

Заводячи вдома лікеїв, варто подбати про наявність багаторівневих кігтів, щоб тварина могла не тільки почухати пазурі, але й мала місце для ігор.

[ + – ] Лікої люблять гратися, тому необхідно їм забезпечити зону для веселого проведення часу

Хвороби лікоїв

За словами ветеринара Мішель Бек з клініки Backlund Animal Clinic в Омаху, штат Небраска, найчастіше порода страждає на захворювання нирок. До того ж, до 10 років 70% лікоїв мають проблеми через артрит.

Ще одна напасть – гіпертиреоз. Це захворювання щитоподібної залози, при якому вона виробляє надмірну кількість гормонів, що призводить до прискорення обміну речовин та інших порушень у роботі організму. Для його профілактики доктор медичних наук, з лікарні для тварин Прері В'ю у Граймсі, штат Айова, Лін Кауфман рекомендує давати кішкам продукти з низьким вмістом йоду.

Оскільки лікої – дуже рідкісна порода, ціни на них відповідні. Наприклад, в Україні за тварин просять від 40 тисяч гривень та вище.

[ + – ] На сайті OLX ціни на лікоїв кусаються. Фото: Скриншот

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