Найкрасивіша кішка в світі. Хто такі каракали і чому вони доступні не всім

Каракалів називають мінірисями, однак зоологи впевнені, що вони мають більше спільного з пумами.

Рідкісні та дорогі кішки для багатьох власників є ознакою статусу, і каракали — серед них. Фокус зібрав усе, що відомо про цю породу, а також розбирався, чому каракал — це тварина далеко не для всіх.

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"Гепарди для бідних", або Що відомо про породу каракал

Каракал вважається однією з найкрасивіших і рідкісних порід у світі. У стародавні часи мисливці із Середньої Азії та Африки брали цю дику кішку як компаньйона, вирушаючи до лісу на пошуки здобичі. Причому якщо багатші люди йшли на полювання з гепардами, то каракал був більш економним варіантом. Через це їх в Індії навіть називали "гепардами для бідних". Вони ловили птахів, зайців та іноді навіть невеликих антилоп. До речі, якщо каракали відмінно співіснують із сервалами, то з гепардами, з якими їх порівнюють, стосунки в них історично не склалися.

У перекладі з турецької karakulak означає "чорні вуха", що безпосередньо вказує на характерну рису цієї породи. Каракали як і раніше в своїй більшості проживають в дикій природі (в пустелях Африки, на Близькому Сході, в Туркменії, Киргизії, Узбекистані), а одомашнених особин не так уже й багато, що робить цю породу ще й однією з найдорожчих у світі.

Приручення каракалів датується III-IV ст. до н. е. і почалося у Вавилоні. Про це свідчать археологічні знахідки у вигляді фресок, картин, предметів розкоші із зображеннями каракалів, левів і гепардів на повідках.

Через вуха з пензликами каракали довгий час вважали різновидом рисі, однак потім все ж визначили в окремий рід. До речі, на думку зоологів, якщо вже й порівнювати каракала з іншими представниками сімейства котячих, то вони морфологічно більше схожі з пумою, ніж із риссю, а ось за характером більше нагадують собак, ніж котів.

Як домашні кішки каракали були визнані тільки в минулому столітті. Тоді ж вони вперше потрапили на територію Європи.

Вважається, що каракал — одна з диких кішок, які найлегше привчаються до дому. Незважаючи на її суворий вигляд, за словами заводчиків, вона лагідна і відкрита, головне — знайти до неї підхід і забрати в сім'ю у віці 4-6 місяців, коли її характер і звички ще остаточно не сформувалися. Більшість власників каракалів сходяться на думці, що купувати кошенят цієї породи варто тільки в розплідниках, де батьки вже одомашнені, і соціалізація дітей проходить куди простіше. Крім того, тільки так можна придбати здорову тварину.

Каракали — кішки не для малогабаритних квартир. Це велика тварина, висота якої в холці може досягати пів метра, довжина тулуба приблизно 80 см (+30 см хвоста). Вага дорослої кішки — 11-18 кг, а кота — 15-22 кг. Середня тривалість життя цієї породи — понад 15 років.

Тіло каракала пропорційне і мускулисте, лапи довгі та міцні, морда трохи витягнута, а очі великі й виразні. Ці кішки відмінно плавають, лазять по деревах і стрибають, причому довжина стрибка може досягати чотирьох метрів.

[ + – ] Каракали — відмінні стрибуни

Ще одна особливість каракалів — їхній голос. На відміну від звичайних кішок каракали практично не нявкають. Звуками, за допомогою яких вони проявляють емоції, є гарчання, шипіння, утробне бурчання і "цвірінькання".

[ + – ] Іноді каракали видають вельми страхітливі звуки

Що варто враховувати під час покупки каракала

Вартість кошеняти каракала зі спеціалізованого розплідника стартує від $8 000, а особливо цінні екземпляри можуть коштувати і набагато дорожче — від $10 тис. до $50 тис. З огляду на таку ціну, кошеня варто купувати тільки в перевіреному і надійному розпліднику, який є членом кількох фенологічних організацій, має спеціальну ліцензію і всі підтверджувальні документи. Чим більший досвід заводчика у розплідника, тим краще. В ідеалі, це 5-10 років. За такий період він вже встигне отримати цілком підтверджені відгуки від клієнтів, які є одним із головних показників його надійності та порядності.

Купуючи малюка, варто звернути увагу на такі параметри:

шерсть. Вона повинна бути густою, блискучою без залисин і незрозумілих плям;

Вона повинна бути густою, блискучою без залисин і незрозумілих плям; шкірний покрив. В ідеалі — чистий, без лущення і висипань;

В ідеалі — чистий, без лущення і висипань; вуха, очі та ніс. Вони повинні бути чистими, без виділень і неприємного запаху.

Купуючи кошеня, варто враховувати той факт, що каракал не завдасть багато клопоту, якщо приділяти йому достатньо уваги, а також спочатку навчити його, як і собаку, декільком правилам: не гризти взуття та електричні дроти, не стрибати на стіл і не їсти з посуду господарів.

[ + – ] Для каракалів необхідно купити кілька іграшок, на яких би вони відпрацьовували свої мисливські навички

[ + – ] Іграшка на мотузочці — ще один спосіб безпечно розважити каракала

До нового будинку кошенята каракалів звикають швидко. Не забувайте, що тварини не тільки великі, а й активні, тому ідеальним місцем для їхнього утримання буде великий будинок із прибудинковою територією та вольєром. Також варто подбати про високий паркан, причому мінімальна його висота повинна бути не менше 2,5 метрів. Усе, що нижче, каракал спокійно перестрибне і вирушить гуляти околицями. У будинку теж варто обладнати для нього зону, де він зможе стрибати, наприклад, полиці та гірку.

Каракали добре уживаються з іншими тваринами, за винятком птахів і гризунів. Тут уже навіть в одомашнених кішок можуть спрацювати їхні первісні інстинкти мисливців.

[ + – ] Каракали відмінно уживаються з іншими тваринами

Каракал у будинку: чого не можна робити

Фахівці не рекомендують використовувати ігри з каракалами за допомогою рук або ніг. Незважаючи на те, що це одомашнена кішка, вона залишається хижаком, і в пориві азарту може серйозно вкусити або подряпати людину.

Якщо в будинку є діти до 5 років, варто почекати з покупкою каракала, тому що вони становлять небезпеку для допитливих малюків і не будуть терпіти смикання за вуха, хвіст або тицяння пальцем в очі.

Каракали дуже допитливі, тому якщо ви не приберете всі важливі речі вище, вони ризикують бути перевернутими чи погризеними.

Каракали погано переносять холод, тому їх не можна утримувати в слабо опалюваних приміщеннях.

Каракали не можна годувати "людською" їжею, а також солодкими, пряними, гострими, солоними, копченими стравами, ковбасою і сосисками. Крім того, їм категорично протипоказана свинина, яка може викликати у тварин хворобу Ауєскі (псевдосказ). Лікується вона важко і довго. Кращий корм для них — нежирні сорти м'яса типу курки, індички, кролика. Їдять каракали й овочі. Серед популярних — капуста, гарбуз, морква, кабачок.

[ + – ] Краща їжа для каркалів — нежирне сире м'ясо

Каракали їдять двічі на добу, причому добряче. Однак раз на 2 тижні їм необхідно влаштовувати розвантажувальний день, даючи тільки воду.

Купуючи каракала в будинок, ви отримуєте надійного та відданого вихованця, з яким, щоправда, постійно потрібно бути напоготові.

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