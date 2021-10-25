Самая красивая кошка в мире. Кто такие каракалы и почему они доступны не всем

Каракалов называют мини-рысями, однако зоологи уверены, что они имеют больше общего с пумами.

Редкие и дорогие кошки для многих владельцев являются признаком статуса, и каракалы – среди них. Фокус собрал все, что известно об этой породе, а также разбирался, почему каракал – это животное далеко не для всех.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

"Гепарды для бедных", или Что известно о породе каракал

Каракал считается одной из самых красивых и редких пород в мире. В древние времена охотники из Средней Азии и Африки брали эту дикую кошку в качестве компаньона, отправляясь в лес на поиски добычи. Причем если более богатые люди шли на охоту с гепардами, то каракал был более экономным вариантом. Из-за этого их в Индии даже называли "гепардами для бедных". Они ловили птиц, зайцев и иногда даже небольших антилоп. Кстати, если каракалы отлично сосуществуют с сервалами, то с гепардами, с которыми их сравнивают, отношения у них исторически не сложились.

В переводе с турецкого karakulak означает "черные уши", что напрямую указывает на отличительную черту этой породы. Каракалы по-прежнему в своем большинстве проживают в дикой природе (в пустынях Африки, на Ближнем Востоке, в Туркмении, Киргизии, Узбекистане), а одомашненных особей не так уж и много, что делает эту породу еще и одной из самых дорогих в мире.

Приручение каракалов датируется III–IV в. до н. э и началось в Вавилоне. Об этом свидетельствуют археологические находки в виде фресок, картин, предметов роскоши с изображениями каракалов, львов и гепардов на поводках.

Из-за ушей с кисточками каракалов долгое время считали разновидностью рыси, однако потом все же определили в отдельный род. Кстати, по мнению зоологов, если уж и сравнивать каракала с другими представителями семейства кошачьих, то они морфологически больше схожи с пумой, нежели с рысью, а вот по характеру больше напоминают собак, чем кошек.

В качестве домашних кошек каракалы были признаны только в прошлом веке. Тогда же они впервые попали на территорию Европы.

Считается, что каракал – одна из самых легко приучаемых к дому диких кошек. Несмотря на ее суровый вид, по словам заводчиков, она ласковая и открытая, главное – найти к ней подход и забрать в семью в возрасте 4-6 месяцев, когда ее характер и повадки еще окончательно не сформировались. Многие владельцы каракалов сходятся во мнении, что покупать котят этой породы следует только в питомниках, где родители уже одомашнены, и социализация малышей проходит куда проще. Кроме того, только так можно приобрести здоровое животное.

Каракалы – кошки не для малогабаритных квартир. Это большое животное, высота которого в холке может достигать полуметра, длина туловища около 80 см (+30 см хвоста). Вес взрослой кошки – 11-18 кг, а кота – 15-22 кг. Средняя продолжительность жизни этой породы – более 15 лет.

Тело каракала пропорциональное и мускулистое, лапы длинные и крепкие, морда чуть вытянутая, а глаза большие и выразительные. Эти кошки отлично плавают, лазают по деревьям и прыгают, причем длина прыжка может достигать четырех метров.

[ + – ] Каракалы – отличные прыгуны

Еще одна особенность каракалов – их голос. В отличие от обычных кошек каракалы практически не мяукают. Звуками, с помощью которых они проявляют эмоции, являются рычание, шипение, утробное урчание и "чирикание".

[ + – ] Иногда каракалы выдают весьма устрашающие звуки

Что стоит учитывать при покупке каракала

Стоимость котенка каракала из специализированного питомника стартует от $8000, а особо ценные экземпляры могут стоить и гораздо дороже — от $10 тыс до $50 тыс. Учитывая такую цену, котенка следует покупать только в проверенном и надежном питомнике, который является членом нескольких фенологических организаций, имеет специальную лицензию и все подтверждающие документы. Чем больше опыт заводчика у питомника, тем лучше. В идеале, это 5-10 лет. За такой период он уже успеет получить вполне подтвержденные отзывы от клиентов, которые являются одним из главных показателей его надежности и порядочности.

Приобретая малыша, стоит обратить внимание на следующие параметры:

Шерсть . Она должна быть густой, блестящей без залысин и непонятных пятен.

. Она должна быть густой, блестящей без залысин и непонятных пятен. Кожный покров . В идеале – чистый, без шелушения и высыпаний.

. В идеале – чистый, без шелушения и высыпаний. Уши, глаза и нос. Они должны быть чистыми, без выделений и неприятного запаха

Покупая котенка, следует учитывать тот факт, что каракал не доставит много хлопот, если уделять ему достаточно внимания, а также изначально обучить его, как и собаку, нескольким правилам: не грызть обувь и электрические провода, не прыгать на стол и не есть из посуды хозяев.

[ + – ] Для каракалов необходимо купить несколько игрушек, на которых бы они отрабатывали свои охотничьи навыки

[ + – ] Игрушка на веревочке – еще один способ безопасно развлечь каракала

К новому дому котята каракалов привыкают быстро. Не забывайте, что животные не только крупные, но и активные, поэтому идеальным местом для их содержания будет большой дом с придомовой территорией и вольером. Также стоит позаботиться о высоком заборе, причем минимальная его высота должна быть не менее 2,5 метров. Все, что ниже, каракал спокойно перепрыгнет и отправится гулять по окрестностям. В доме тоже стоит оборудовать для него зону, где он сможет прыгать, например, полки и горку.

Каракалы хорошо уживаются с другими домашними животными, за исключением птиц и грызунов. Тут уж даже у одомашненных кошек могут сработать их первобытные инстинкты охотников.

[ + – ] Каракалы отлично уживаются с другими домашними животными

Каракал в доме: чего нельзя делать

Специалисты не рекомендуют использовать игры с каракалом при помощи рук или ног. Несмотря на то, что это одомашненная кошка, она остается хищником, и в порыве азарта может серьезно укусить или поцарапать человека.

Если в доме есть дети до 5 лет, стоит повременить с покупкой каракала, потому что они представляют опасность для любознательных малышей и не станут терпеть дергания за уши, хвост или тыкания пальцем в глаза.

Каракалы очень любопытны, поэтому если вы не уберете все важные вещи повыше, они рискуют быть перевернутыми или погрызенными.

Каракалы плохо переносят холод, поэтому их нельзя содержать в слабо отапливаемых помещениях.

Каракалов нельзя кормить "человеческой" едой, а также сладкими, пряными, острыми, солеными, копчеными блюдами, колбасой и сосисками. Кроме того, им категорически противопоказана свинина, которая может вызвать у животных болезнь Ауески (псевдобешенство). Лечится она тяжело и долго. Лучший корм для них – нежирные сорта мяса типа курицы, индейки, кролика. Едят каракалы и овощи. Среди популярных – капуста, тыква, морковь, кабачок.

[ + – ] Лучшая еда для каркалов – нежирное сырое мясо

Каракалы едят дважды в сутки, причем плотно. Однако раз в 2 недели им необходимо устраивать разгрузочный день, давая только воду.

Покупая каракала в дом, вы приобретаете надежного и преданного питомца, с которым, правда, постоянно нужно быть начеку.

Напомним, какие породы кошек самые редкие, самые дорогие и самые опасные в мире.