Тренды маникюра 2022. Хлопья юки – новый хит новогоднего дизайна ногтей

Хлопья юки впервые появились еще в 2017 году, однако сейчас их популярность только возросла.

Нет ничего лучше для создания по-настоящему необычного и "космического" маникюра на Новый год, чем хлопья юкки. Что это такое и как их использовать в маникюре, разбирался Фокус.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Что такое хлопья юки

"Юки" переводится с японского как "снег". Они представляют собой тончайшую голографическую слюду разной формы и размера, действительно напоминающую снег. Их можно аккуратно уложить на ноготь, не испортив их формы, а можно легким движением растереть в пыль.

Как правило, хлопья не белого цвета, а похожи на разливы бензина: так же переливаются и играют цветами. Они способны менять свой цвет в зависимости от освещения и угла наклона: от ярко-зеленого и изумрудного до золотого и ярко-малинового, от ярко-синего до фиолетового и зеленого. Пигмент легко втирается в ногти, благодаря чему удается создать необычную зеркальную поверхность. Кроме того, их можно уложить на ногтях таким образом, что на выходе получится настоящая галактика в масштабах одного пальца.

Юки очень легкие и от малейшего дуновения ветра разлетаются по всей комнате.

[ + – ] Хлопья юки с эффектом хамелеон

Основные оттенки хлопьев юкки от TNL, основного производителя пигмента, которые можно приобрести в магазине:

розовый кварц;

космический аметист;

вулканический визувиан;

загадочный флюриит;

элегантный нефрит;

чувственный хризолит;

невероятный висмут;

бирманский турмалин;

таинственный лазурит;

уральская яшма;

огненный опал;

дерзкий малахит;

мерцающий титанит;

холодный изумруд.

База для нанесения хлопьев юки:

топ без липкого слоя (так же, как северное сияние, хром и тд)

топ с остаточной липкостью, предварительно сняв дисперсионный слой

топ с остаточной липкостью, прямо на дисперсионный слой, не снимая его

цветные гель-лаки с остаточной липкостью, не снимая липкость

цветные базовые гель-лаки (например черную или белую базу masura, которые созданы именно для подложек под дизайн), не снимая липкость.

В качестве подложки подойдет любой цвет. Чаще всего для этого выбирают черный гель-лак. Однако хлопья не менее эффектно смотрятся на белом покрытии, а также на таких оттенках как бордовый, фиолетовый, синий, коричневый, темно-зеленый и тому подобное.

Хлопья юки можно наносить как на всю поверхность ногтя, так и в качестве дополнения к основному декору, делать градиент, перекрывать его матовым топом, рисовать на его поверхности и многое другое.

Стоит помнить, что пигменты хорошо сочетаются между собой по цветам. Благодаря этому многие из них можно смешать, получив интересный эффект

Не менее красиво смотрятся хлопья юки во французском маникюре, придавая ногтю глубокий блеск и сияние.

Идеи маникюра с хлопьями юки

Втирка

[ + – ] Тонкости втирки с использованием хлопьев юки

Роскошный матовый

Новогодний маникюр с хлопьями юки

Напомним лучшие идеи маникюра для встречи Нового года. Мы также рассказывали секреты идеального френча для встречи 2022 года.