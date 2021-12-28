Тренди манікюру 2022. Пластівці юкі – новий хіт новорічного дизайну нігтів

Пластівці юкі вперше з'явилися ще у 2017 році, проте наразі їхня популярність тільки зросла.

Немає нічого кращого для створення по-справжньому незвичайного та "космічного" манікюру на Новий рік, ніж пластівці юкі. Що це таке і як їх використовувати в манікюрі, розбирався Фокус.

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Що таке пластівці юкі

"Юкі" перекладається з японської як "сніг". Вони є найтоншою голографічною слюдою різної форми і розміру, що дійсно нагадує сніг. Їх можна акуратно укласти на ніготь, не зіпсувавши їхньої форми, а можна легким рухом розтерти в пил.

Як правило, пластівці не білого кольору, а схожі на розливи бензину: так само переливаються та грають кольорами. Вони здатні змінювати свій колір залежно від освітлення та кута нахилу: від яскраво-зеленого та смарагдового до золотого та яскраво-малинового, від яскраво-синього до фіолетового та зеленого. Пігмент легко втирається в нігті, завдяки чому вдається створити незвичайну дзеркальну поверхню. Крім того, їх можна укласти на нігтях таким чином, що на виході вийде справжня галактика масштабами одного пальця.

Юкі дуже легкі, і від найменшого подиху вітру розлітаються по всій кімнаті.

[ + – ] Пластівці юкі з ефектом хамелеон

Основні відтінки пластівців юкі від TNL, основного виробника пігменту, які можна придбати в магазині:

рожевий кварц;

космічний аметист;

вулканічний везувіан;

загадковий флюрит;

елегантний нефрит;

чуттєвий хризоліт;

неймовірний вісмут;

бірманський турмалін;

таємничий лазурит;

уральська яшма;

вогненний опал;

зухвалий малахіт;

мерехтливий титаніт;

холодний смарагд.

База для нанесення пластівців юкі:

топ без липкого шару (так само, як північне сяйво, хром тощо)

топ із залишковою липкістю, попередньо знявши дисперсійний шар

топ із залишковою липкістю, прямо на дисперсійний шар, не знімаючи його

кольорові гель-лаки із залишковою липкістю, не знімаючи липкість

кольорові базові гель-лаки (наприклад, чорну або білу базу masura, які створені саме для підкладок під дизайн), не знімаючи липкість.

Як підкладка підійде будь-який колір. Найчастіше для цього вибирають чорний гель-лак. Однак, пластівці не менш ефектно виглядають на білому покритті, а також на таких відтінках як бордовий, фіолетовий, синій, коричневий, темно-зелений тощо.

Пластівці юкі можна наносити як на всю поверхню нігтя, так і як доповнення до основного декору, робити градієнт, перекривати його матовим топом, малювати на його поверхні та багато іншого.

Варто пам'ятати, що пігменти добре поєднуються між собою за кольорами. Завдяки цьому багатьох їх можна змішати, отримавши цікавий ефект

Не менш красиво виглядають пластівці юкі у французькому манікюрі, надаючи нігтю глибокого блиску та сяйва.

Ідеї манікюру з пластівцями юкі

Втирання

[ + – ] Тонкощі втирання з використанням пластівців юкі

Розкішний матовий

Новорічний манікюр з пластівцями юкі

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