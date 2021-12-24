Тренди манікюру. 5 найкращих ідей для новорічного френчу

Френч – це не тільки білий та нюдовий кольори. Якщо додати трохи фарб, блиску та фантазії, можна отримати приголомшливе доповнення до новорічного образу.

Французький манікюр – найуніверсальніший і найкрасивіший варіант покриття, який підходить під будь-який образ та до будь-якого заходу. Новий рік – не виняток, а шикарний привід учергове продемонструвати свої гарні нігті та відмінний смак. Фокус зібрав найцікавіші ідеї новорічного френчу, сподіваючись, що вони допоможуть тим, хто ще не визначився, вибрати щось цікаве.

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Перш ніж робити французький манікюр, необхідно визначитися із формою нігтів. Враховуйте, що квадратна підходить володаркам квадратної кутикули. Якщо ж ложе нігтя подовжене, то така форма і зовсім буде ідеальною. Якщо ж ложе широке, а нігті короткі, то квадратна форма надасть їм непрезентабельного вигляду і візуально зробить грубими та схожими на совкову лопату.

Овальна форма підходить до всіх типів кутикули і є найуніверсальнішою. Малюнок на кромці нігтя у такому разі має округлену лінію. Межі френча можуть бути в точках зросту, або витягуватися до середини нігтьових валиків.

Мигдалеподібна форма нігтів, а також загострений обпил виглядають одночасно строго та елегантно. Вони зорово подовжують короткі від природи пластини та дозволяють вибрати будь-який дизайн. У цьому випадку малюнок на кромці нігтя має повторювати лінію опила.

Варто пам'ятати, що така форма не підходить для коротких нігтів.

А тепер розглянемо найпопулярніші варіанти новорічного френчу.

Класичний нюд

Однотонне світле покриття, яке практично повторює відтінок шкіри, зі сніжно-білою кромкою – відмінне рішення не тільки для повсякденного носіння, але й для новорічних свят. Бежеві та рожеві відтінки роблять манікюр дуже ніжним, а декор у вигляді блискіток на кромці нігтя та намальованих сніжинок чи вензелів у новорічній тематиці будуть чудовим варіантом святкового манікюру. Цікавим варіантом стане френч з матовою базою. Загалом, подібне покриття підійде для тих, хто любить класику та мінімалізм, але при цьому не хоче відставати від трендів.

Синій френч

Оскільки Блакитний (синій, чорний) водяний тигр – символ наступного року, френч у цих відтінках – чудовий спосіб вписатися в тематику свята, а заразом і показати господареві наступних 12 місяців, що ви готові дружити.

Синій колір надає образу зимові нотки – морозність, холодну стриманість і добре виглядає на будь-якій довжині. Базовим кольором для синього френча все ж таки є нюд, який сам по собі яскравий. Тому синій колір майстра нігтьового сервісу рекомендують урівноважити спокійнішими відтінками.

Зелений френч

Як і у випадку із синім, базовим для зеленого френча є нюд. Зелений і всі його відтінки на кромці нігтя та в декорі манікюру дуже затребувані на новий рік, оскільки чудово поєднуються з червоним, чорним та золотим – кольорами свят та вечірок.

Шик і блиск: золото та срібло у французькому манікюрі

Блискітки, пластівці юккі і навіть дзеркальне втирання (найчастіше золоте або срібне) нададуть новорічному френчу особливого прочитання. Блиск і сяйво такого френча подарують святковий настрій ще задовго до першого звучання годинника, який відраховує останні секунди року, що минає.

Червоний френч

Немає нічого більш святкового та яскравого, ніж насичений червоний колір на нігтях, який прекрасний сам по собі і водночас чудово поєднується з улюбленими іншими кольорами та декором. Френч – не виняток. Кромку можна оформити як простим лаком, так і блискітками, втиранням, оксамитом та іншими способами, а також додати френчу новорічного прочитання за допомогою тематичних малюнків, які будуть виглядати досить доречно.

Як варіант новорічного френчу, можна також використовувати кольоровий, коли базовий колір – не класичний нюд, а яскравіші та щільніші відтінки, а також зворотній манікюр.

Не забувайте про декор у вигляді стразів, оксамитового піску, фольги та інших способів зробити нігті родзинкою свого святкового образу.

Нагадаємо найкращі ідеї манікюру для Нового року, а також варіанти покриття на короткі нігті.