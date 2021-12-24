Тренды маникюра. 5 лучших идей для новогоднего френча

Френч – это не только белый и нюдовый цвета. Если добавить немного красок, блеска и фантазии, можно получить потрясающее дополнение к новогоднему образу.

Французский маникюр – самый универсальный и красивый вариант покрытия, который подходит под любой образ и к любому мероприятию. Новый год – не исключение, а шикарный повод в очередной раз продемонстрировать свои красивые ногти и отличный вкус. Фокус собрал самые интересные идеи новогоднего френча в надежде, что они помогут тем, кто еще не определился, выбрать что-то интересное.

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Прежде, чем делать французский маникюр, необходимо определиться с формой ногтей. Учитывайте, что квадратный опил подходит обладательницам квадратной кутикулы. Если же ложе ногтя удлиненное, то такая форма и вовсе будет идеальной. Если же роже широкое, а ногти короткие, то квадратная форма придаст им непрезентабельный вид и визуально сделает грубыми и похожими на совковую лопату.

Овальная форма подходит ко всем типам кутикулы и является самой универсальной. Рисунок на кромке ногтя в этом случае имеет скругленную линию. Границы френча могут быть в точках вроста, либо вытягиваться до середины ногтевых валиков.

Миндалевидная форма ногтей, а также заостренный опил выглядят одновременно строго и элегантно. Они зрительно удлиняют короткие от природы пластины и позволяют выбрать любой дизайн. В этом случае рисунок на кромке ногтя должен повторять линию опила.

Следует помнить, что такая форме не подходит для коротких ногтей.

А теперь рассмотрим самые популярные варианты новогоднего френча.

Классический нюд

Однотонное светлое покрытие, которое практически повторяет оттенок кожи, со снежно-белой кромкой – отличное решение не только для повседневного ношения, но и для новогодних праздников. Бежевые и розовые оттенки делают маникюр очень нежным, а декор в виде блесток на кромке ногтя и нарисованных снежинок или вензелей в новогодней тематике будут прекрасным вариантом праздничного маникюра. Интересным вариантом станет френч с матовой базой. В целом, подобное покрытие подойдет для тех, кто любит классику и минимализм, но при этом не хочет отставать от трендов.

Синий френч

Поскольку Голубой (синий, черный) водяной тигр – символ грядущего года, френч в этих оттенках – отличный способ вписаться в тематику праздника, а заодно и показать хозяину следующих 12 месяцев, что вы готовы дружить.

Синий цвет придает образу зимние нотки – морозность, некую холодную сдержанность и хорошо смотрится на любой длине. Базовым цветом для синего френча все же является нюд, который сам по себе яркий. Поэтому синий цвет мастера ногтевого сервиса рекомендуют уравновесить более спокойными оттенками.

Зеленый френч

Как и в случае с синим, базовым для зеленого френча является нюд. Зеленый и все его оттенки на кромке ногтя и в декоре маникюра очень востребованы на новый год, поскольку отлично сочетаются с красным, черным и золотым – цветами праздников и вечеринок.

Шик и блеск: золото и серебро во французском маникюре

Блестки, хлопья юкки и даже зеркальная втирка (чаще всего золотая или серебряная) придадут новогоднему френчу особенное прочтение. Блеск и сияние такого френча подарят праздничное настроение еще задолго до первого звуча часов, отсчитывающих последние секунды уходящего года.

Красный френч

Нет ничего более праздничного и яркого, чем насыщенный красный цвет на ногтях, который прекрасен сам по себе и в то же время отлично сочетается с любими другими цветами и декором. Френч – не исключение. Кромку можно оформить как простым лаком, так и блестками, втиркой, бархатом и другими способами, а также добавить френчу новогоднего прочтения с помощью тематических рисунков, которые будут смотреться весьма уместно.

Как вариант новогоднего френча, можно также использовать цветной, когда базовый цвет – не классический нюд, а более яркие и плотные оттенки, а также обратный маникюр.

Не забывайте о декоре в виде стразов, бархатного песка, фольги и прочих способов сделать ногти изюминкой своего праздничного образа.

Напомним лучшие идеи маникюра для Нового года, а также варианты покрытия на короткие ногти.