Модные тренды 2022. Лучшие образы для пижамной вечеринки на Новый год

Перевод на удаленную работу и социальное дистанциирование сделали пижамные вечеринки одним из самых любимых развлечений украинцев, и встреча Нового года не будет исключением.

Большая часть 2021 года для многих прошла под знаком удаленной работы и сидения дома из-за пандемии коронавируса. Неудивительно, что пижамы и уютные трикотажные костюмы стали неотъемлемой частью повседневного "дресс-кода". Поэтому для тех, кто не хочет наряжаться в платья и туфли на Новый год, пижамная вечеринка – лучший способ отдохнуть в своих любимых уютных нарядах и вдоволь повеселиться. Фокус собрал самые лучшие образы для такой вечеринки, а также предлагает несколько идей, как от души отпраздновать приход 2022-го дома под елкой.

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Главное в каждой вечеринке – выбор тематики и соответствующего ей наряда. Тут все зависит от количества и статуса гостей.

Уютные новогодние пижамы

Если это – родные и близкие друзья, то лучшим вариантом станут мягкие теплые пижамы с оленями, снеговиками и другими новогодними героями. Дополнить такой образ можно соответствующими ободками со звездочками, елочками, оленьими рожками и тому подобное, а также тематическими домашними тапочками с новогодним декором или носками с яркими рисунками.

Пижамы из шелка, атласа, бархата

Для дружеской вечеринки с большим количеством гостей или коллегами лучше всего остановиться на более солидных разновидностях пижам, выбрав комплекты из шелка, атласа или бархата, похожие на брючный костюм. Хорошо смотрятся комплекты с шортами, майками и халатами. Как вариант, можно использовать платье-комбинацию. Учитывая модные тренды и популярность "бельевого" стиля, в таком наряде затем можно будет посетить и традиционный корпоратив.

Что касается обуви, тот тут идеально будут смотреться шлепки с мехом на невысоком каблуке.

Кигуруми

Для тематических пижамных вечеринок как нельзя лучше подойдут кигуруми. Это комбинезон с капюшоном с изображением морды животных или мультяшного дизайна. Благо, сейчас кигуруми продается великое множество, и можно выбрать любой цвет, размер и героя. Это могут быть персонажи мультфильмов, животные, символы года и многое другое. Еще один плюс кигуруми в том, что зачастую ступни ног у них закрыты соответствующими "лапами" и не требуют отдельно носков или обуви.

Пижамы с оригинальным декором

Пижамные комплекты с отделкой из перьев, меха и блесток придадут домашней вечеринке налет гламура. В одной из таких пижам, от украинского бренда Sleeper, засветилась героиня Кристин Дэвис в продолжении сериала "Секс в большом городе".

Организовывая пижамную вечеринку, стоит учитывать, что она очень отличается от традиционных подобных мероприятий, прежде всего, своей расслабленностью и предполагает развлечения и конкурсы, которые на том же "взрослом" корпоративе просто недопустимы. К таким относится битва подушками, конкурс на самую смешную/стильную пижаму или "пижамное дефиле", постройка шалаша под елочкой и рассказывание смешных историй, игры в бутылочку, твистер, мафию, крокодил и тому подобное.

Что касается оформления помещения под пижамную вечеринку, то оно тоже должно быть тематическим. На новый год необходимо украсить комнату соответствующим декором – еловыми декорациями, свечами, гирляндами, плюшевыми игрушками и подушками с веселыми тематическими рисунками.

Устраивая пижамную вечеринку, стоит забыть о тазиках оливье и жирных закусок. Как правило, лучшими вариантами меню станут канапе, суши, роллы, легкие салаты, снеки, сырные палочки, бургеры и картошка фри, фрукты, мороженое и конфеты. Из напитков – коктейли, глинтвейн, лимонады.

[ + – ] Маффины станут отличным угощением на пижамной вечеринке Фото: Соцсети

Напомним, Анджелина Джоли появилась на улице в пижамных брюках стоимостью свыше $1600.