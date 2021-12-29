Модні тренди 2022. Найкращі образи для піжамної вечірки на Новий рік

Перехід на віддалену роботу та соціальне дистанціювання зробили піжамні вечірки однією з найулюбленіших розваг українців, і зустріч Нового року не буде винятком.

Більша частина 2021 року для багатьох пройшла під знаком віддаленої роботи та сидіння вдома через пандемію коронавірусу. Не дивно, що піжами та затишні трикотажні костюми стали невід'ємною частиною повсякденного "дрескоду". Тому для тих, хто не хоче вбиратися в сукні та туфлі на Новий рік, піжамна вечірка – найкращий спосіб відпочити у своїх улюблених затишних вбраннях та вдосталь повеселитися. Фокус зібрав найкращі образи для такої вечірки, а також пропонує кілька ідей, як щиро відсвяткувати прихід 2022-го вдома під ялинкою.

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Головне в кожній вечірці – вибір тематики та відповідного їй вбрання. Тут усе залежить від кількості та статусу гостей.

Затишні новорічні піжами

Якщо це – рідні та близькі друзі, то найкращим варіантом стануть м'які теплі піжами з оленями, сніговиками та іншими новорічними героями. Доповнити такий образ можна відповідними обідками із зірочками, ялинками, оленячими ріжками тощо, а також тематичними домашніми капцями з новорічним декором або шкарпетками з яскравими малюнками.

Піжами з шовку, атласу, оксамиту

Для дружньої вечірки з великою кількістю гостей або колегами найкраще зупинитися на солідніших різновидах піжам, обравши комплекти з шовку, атласу або оксамиту, схожі на штанний костюм. Добре виглядають комплекти із шортами, майками та халатами. Як варіант, можна використати сукню-комбінацію. Враховуючи модні тренди та популярність "білизняного" стилю, у такому вбранні потім можна буде відвідати і традиційний корпоратив.

Що стосується взуття, то тут ідеально будуть виглядати шльопанці з хутром на низькому підборі.

Кігурумі

Для тематичних піжамних вечірок якнайкраще підійдуть кігурумі. Це комбінезон із капюшоном із зображенням морди тварин або мультяшного дизайну. Благо, зараз кігурумі продається безліч, і можна вибрати будь-який колір, розмір та героя. Це можуть бути персонажі мультфільмів, тварини, символи року та багато іншого. Ще один плюс кігурумі в тому, що часто ступні ніг у них закриті відповідними "лапами" і не вимагають окремо шкарпеток чи взуття.

Піжами з оригінальним декором

Піжамні комплекти з обробкою з пір'я, хутра та блискіток додадуть домашній вечірці наліт гламуру. В одному з таких піжам, від українського бренду Sleeper, засвітилася героїня Крістін Девіс у продовженні серіалу "Секс у великому місті".

Організовуючи піжамну вечірку, варто враховувати, що вона дуже відрізняється від традиційних подібних заходів, перш за все, своєю розслабленістю та передбачає розваги та конкурси, які на тому ж "дорослому" корпоративі просто неприпустимі. До таких відноситься битва подушками, конкурс на найсмішнішу/стильнішу піжаму або "піжамне дефіле", будівництво куреня під ялинкою та розповідь смішних історій, ігри в пляшечку, твістер, мафію, крокодил тощо.

Що стосується оформлення приміщення під піжамну вечірку, то воно також має бути тематичним. На новий рік необхідно прикрасити кімнату відповідним декором – ялиновими декораціями, свічками, гірляндами, плюшевими іграшками та подушками з веселими тематичними малюнками.

Влаштовуючи піжамну вечірку, варто забути про тазики олів'є та жирні закуски. Як правило, найкращими варіантами меню стануть канапе, суші, роли, легкі салати, снеки, сирні палички, бургери та картопля фрі, фрукти, морозиво та цукерки. Із напоїв – коктейлі, глінтвейн, лимонади.

[ + – ] Мафіни стануть чудовим частуванням на піжамній вечірці. Фото: Соцсети

Нагадаємо, Анджеліна Джолі з'явилася на вулиці в піжамних штанах вартістю понад $1600.