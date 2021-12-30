Астролог принцессы Дианы рассказала, что ждет Кейт Миддлтон в 2022 году

Жена принца Уильяма получит еще больше поддержки от британцев и укрепится на позициях будущей королевы.

2022 год станет для герцогини Кембриджской Кэтрин тем временем, когда она окажется в центре внимания, а ее аура будет "спокойной и уравновешенной". Об это рассказала личный астролог принцессы Дианы Дебби Франк, пишет Hello.

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По словам астролога, новый год будет для Кейт Миддлтон, которой 9 января исполнится 40 лет, захватывающим:

"Герцогиня Кембриджская, Козерог, приближается к 2022 году с ретроградной Венерой по ее знаку, и многое еще рассматривается, поскольку члены королевской семьи проводят частные, важные дискуссии. Ей исполняется 40 лет, когда Солнце и Венера объединяются, и она чувствует себя ценной, любимой и в очень хорошем месте. Кейт готова сиять своим светом особенно ярко в выходные 19 и 20 февраля, и люди резонируют с ее спокойной, устойчивой аурой, которая олицетворяет все качества будущей королевы"

По словам Франк, ярче всего Кейт Миддлтон проявит себя весной и летом во время празднования Платинового юбилея королевы, когда Великобритания будет отмечать 70-летнее правление Елизаветы II. Во-первых, герцогиню ждет еще большее единение с ее супругом, принцем Уильямом, а во вторых, она в очередной раз продемонстрирует всем свои организаторские способности, показав себя в лучшем виде.

Середина 2022 года будет для герцогини Кембриджской не менее интересной.

"Начиная с середины лета, изменение планеты Уран позволяет Кейт начать создавать новый дом или личный образ жизни, который задает новый ритм для ее семьи. Это требует времени и нового старта на многих направлениях, но к концу октября она заложит прочный фундамент", – заинтриговала астролог.

Деби Франк занимается астрологией с 1984 года. Она часто пишет колонки с прогнозами для крупных британских изданий, среди которых Daily Mail online, Sunday Express, Instyle, Hello и Daily Mirror. С принцессой Дианой Франк познакомилась в 1989 году и неоднократно консультировала ее.

[ + – ] Королевский астролог Деби Франк

Деби в свое время предсказала мятеж Меган Маркл в королевской семье, а также переезд принца Гарри в США и избавление его от королевских обязанностей.

Напомним, Кейт Миддлтон не перестает удивлять британцев своими талантами. На рождественском благотворительном концерте герцогиня Кембриджская сыграла на фортепьяно. На Рождество от своего мужа она получила красивый браслет. Этим подарком принц Уильям хотел подчеркнуть, что 2021 год был для супругов "особенным".