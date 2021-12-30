Поводки, комендантский час и штрафы. В Австралии собрались изолировать домашних кошек

На материке посчитали, что домашняя кошка убивает в год около 180 представителей уникальной местной фауны, и решили бороться с этим.

Власти Австралии всерьез задумались о том, чтобы посадить домашних кошек на карантин и запретить им выходить на улицу, сообщает ABC.

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Об этой инициативе заговорили после того, как новое исследование показало, что они ежегодно убивают миллиарды представителей уникальной фауны материка. Исследователи посчитали, что по всей стране каждый день 3 млн млекопитающих, 2 млн рептилий и миллион сумчатых животных становятся жертвами диких животных и домашних кошек.

При этом если каждая дикая кошка уничтожает около 740 местных животных, то домашняя может убивать в среднем 180 особей, что существенно больше, чем раньше, когда один домашний питомец убивал в год около 75 диких животных.

После обнародования этих цифр по всей стране вводятся ограничения в попытке бороться с кошачьим "терроризмом". Так, Канберра с середины 2022 года планирует разводить всех новых кошек в закрытых помещениях. Если заводчики нарушат это правило, то вынуждены будут платить штраф в размере $1600. Жители Бендиго в Виктории теперь должны всегда держать своих кошек только в доме или во дворе. В случае, если домашнее животное поймают на улице сотрудники специальной службы или полицейские, возвращение усатого обойдется хозяину в $120.

Более того, в некоторых регионах страны уже введен комендантский час для кошек. Например, на Аделаидских холмах в Южной Австралии этим животным запрещено гулять на улице с 20:00 до 7:00, а кошкам из Западной Австралии во Фримантле запретят находиться в общественных местах.

Новые правила еще должен утвердить парламент штата Вашингтон, но если их подпишут, то котам и кошкам нельзя будет появляться на дорогах, обочинах и пешеходных дорожках без поводка. Если кошки заблудятся в муниципальных парках, то хозяевам грозит штраф в $200.

По словам члена совета Фримантла Адин Ланг, штрафами власти будут бороться не только с уничтожением дикой природы домашними кошками, но и обеспечат безопасность последних, ограничивая их таким образом от драк с другими животными и гибели под колесами авто.

Ранее подобные ограничения Австралия ввела для собак, и сейчас на материке практически не осталось бездомных псов и собак, которые гуляют без присмотра.

Напомним, ученые выяснили, что кошки способны мысленно отслеживать, где в данный момент находятся их хозяева.