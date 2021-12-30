Поводки, комендантский час и штрафы. В Австралии собрались изолировать домашних кошек
На материке посчитали, что домашняя кошка убивает в год около 180 представителей уникальной местной фауны, и решили бороться с этим.
Власти Австралии всерьез задумались о том, чтобы посадить домашних кошек на карантин и запретить им выходить на улицу, сообщает ABC.
Об этой инициативе заговорили после того, как новое исследование показало, что они ежегодно убивают миллиарды представителей уникальной фауны материка. Исследователи посчитали, что по всей стране каждый день 3 млн млекопитающих, 2 млн рептилий и миллион сумчатых животных становятся жертвами диких животных и домашних кошек.
При этом если каждая дикая кошка уничтожает около 740 местных животных, то домашняя может убивать в среднем 180 особей, что существенно больше, чем раньше, когда один домашний питомец убивал в год около 75 диких животных.
После обнародования этих цифр по всей стране вводятся ограничения в попытке бороться с кошачьим "терроризмом". Так, Канберра с середины 2022 года планирует разводить всех новых кошек в закрытых помещениях. Если заводчики нарушат это правило, то вынуждены будут платить штраф в размере $1600. Жители Бендиго в Виктории теперь должны всегда держать своих кошек только в доме или во дворе. В случае, если домашнее животное поймают на улице сотрудники специальной службы или полицейские, возвращение усатого обойдется хозяину в $120.
Более того, в некоторых регионах страны уже введен комендантский час для кошек. Например, на Аделаидских холмах в Южной Австралии этим животным запрещено гулять на улице с 20:00 до 7:00, а кошкам из Западной Австралии во Фримантле запретят находиться в общественных местах.
Новые правила еще должен утвердить парламент штата Вашингтон, но если их подпишут, то котам и кошкам нельзя будет появляться на дорогах, обочинах и пешеходных дорожках без поводка. Если кошки заблудятся в муниципальных парках, то хозяевам грозит штраф в $200.
По словам члена совета Фримантла Адин Ланг, штрафами власти будут бороться не только с уничтожением дикой природы домашними кошками, но и обеспечат безопасность последних, ограничивая их таким образом от драк с другими животными и гибели под колесами авто.
Ранее подобные ограничения Австралия ввела для собак, и сейчас на материке практически не осталось бездомных псов и собак, которые гуляют без присмотра.
Напомним, ученые выяснили, что кошки способны мысленно отслеживать, где в данный момент находятся их хозяева.