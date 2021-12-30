Поводки, комендантська година та штрафи. В Австралії зібралися ізолювати домашніх котів

На материку вирішили, що домашня кішка вбиває на рік близько 180 представників унікальної місцевої фауни, і стали боротися з цим.

Влада Австралії серйозно задумалася про те, щоб посадити домашніх кішок на карантин і заборонити їм виходити на вулицю, повідомляє ABC.

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Про цю ініціативу заговорили після того, як нове дослідження показало, що вони щороку вбивають мільярди представників унікальної фауни континенту. Дослідники порахували, що по всій країні щодня 3 млн ссавців, 2 млн рептилій і мільйон сумчастих тварин стають жертвами диких тварин і домашніх кішок.

При цьому якщо кожна дика кішка знищує близько 740 місцевих тварин, то домашня може вбивати в середньому 180 особин, що значно більше, ніж раніше, коли один домашній вихованець убивав на рік близько 75 диких тварин.

Після оприлюднення цих цифр по всій країні запроваджуються обмеження в спробі боротися з котячим "тероризмом". Так, Канберра з середини 2022 року планує розводити всіх нових кішок у закритих приміщеннях. Якщо заводчики порушать це правило, то будуть змушені платити штраф у розмірі $1600. Жителі Бендіго у Вікторії тепер повинні завжди тримати своїх котів лише в будинку чи дворі. Якщо домашню тварину зловлять на вулиці співробітники спеціальної служби або поліцейські, повернення вусатого обійдеться господареві в $120.

Ба більше, у деяких регіонах країни вже запроваджено комендантську годину для котів. Наприклад, на Аделаїдських пагорбах у Південній Австралії цим тваринам заборонено гуляти на вулиці з 20:00 до 7:00, а кішкам із Західної Австралії у Фрімантлі заборонять перебувати в громадських місцях.

Нові правила ще має затвердити парламент штату Вашингтон, але якщо їх підпишуть, то котам і кішкам не можна буде з'являтися на дорогах, узбіччях та пішохідних доріжках без повідця. Якщо кішки заблукають у муніципальних парках, то господарям загрожує штраф у $200.

За словами члена ради Фрімантла Адін Ланг, штрафами влада боротиметься не лише зі знищенням дикої природи домашніми кішками, але й забезпечить безпеку останніх, обмежуючи їх таким чином від бійок із іншими тваринами та загибелі під колесами авто.

Раніше подібні обмеження Австралія ввела для собак, і зараз на материку практично не залишилося бездомних псів і собак, які гуляють без нагляду.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що кішки здатні подумки відстежувати, де зараз перебувають їхні господарі.