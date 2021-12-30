Поводки, комендантська година та штрафи. В Австралії зібралися ізолювати домашніх котів
На материку вирішили, що домашня кішка вбиває на рік близько 180 представників унікальної місцевої фауни, і стали боротися з цим.
Влада Австралії серйозно задумалася про те, щоб посадити домашніх кішок на карантин і заборонити їм виходити на вулицю, повідомляє ABC.
Про цю ініціативу заговорили після того, як нове дослідження показало, що вони щороку вбивають мільярди представників унікальної фауни континенту. Дослідники порахували, що по всій країні щодня 3 млн ссавців, 2 млн рептилій і мільйон сумчастих тварин стають жертвами диких тварин і домашніх кішок.
При цьому якщо кожна дика кішка знищує близько 740 місцевих тварин, то домашня може вбивати в середньому 180 особин, що значно більше, ніж раніше, коли один домашній вихованець убивав на рік близько 75 диких тварин.
Після оприлюднення цих цифр по всій країні запроваджуються обмеження в спробі боротися з котячим "тероризмом". Так, Канберра з середини 2022 року планує розводити всіх нових кішок у закритих приміщеннях. Якщо заводчики порушать це правило, то будуть змушені платити штраф у розмірі $1600. Жителі Бендіго у Вікторії тепер повинні завжди тримати своїх котів лише в будинку чи дворі. Якщо домашню тварину зловлять на вулиці співробітники спеціальної служби або поліцейські, повернення вусатого обійдеться господареві в $120.
Ба більше, у деяких регіонах країни вже запроваджено комендантську годину для котів. Наприклад, на Аделаїдських пагорбах у Південній Австралії цим тваринам заборонено гуляти на вулиці з 20:00 до 7:00, а кішкам із Західної Австралії у Фрімантлі заборонять перебувати в громадських місцях.
Нові правила ще має затвердити парламент штату Вашингтон, але якщо їх підпишуть, то котам і кішкам не можна буде з'являтися на дорогах, узбіччях та пішохідних доріжках без повідця. Якщо кішки заблукають у муніципальних парках, то господарям загрожує штраф у $200.
За словами члена ради Фрімантла Адін Ланг, штрафами влада боротиметься не лише зі знищенням дикої природи домашніми кішками, але й забезпечить безпеку останніх, обмежуючи їх таким чином від бійок із іншими тваринами та загибелі під колесами авто.
Раніше подібні обмеження Австралія ввела для собак, і зараз на материку практично не залишилося бездомних псів і собак, які гуляють без нагляду.
Нагадаємо, вчені з'ясували, що кішки здатні подумки відстежувати, де зараз перебувають їхні господарі.