Дочь Анджелины Джоли замечена в Лос-Анджелесе в спортивном образе (фото)

Девочка продолжает заниматься танцами.

15-летняя Шайло Нувель Джоли-Питт, биологическая дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, была замечена папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

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Девочка возвращалась с занятий танцами, ведь недавно стало известно, что дочь Джоли и Питта хорошо чувствует музыку и легко повторяет движения быстрого танца. В частности, она начала заниматься хип-хопом и фристайлом.

[ + – ] Шайло Нувель Джоли-Питт возвращается со школы танцев в Лос-Анджелесе.

На Шайло, которая в свое время подумывала о смене пола, были черные спортивные штаны и худи. Волосы были собраны в пучок, а на лице была защитная маска.

Отметим, что у бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта есть шестеро детей, однако только трое из них являются биологическими. Это 15-летняя Шайло, 13-летний Нокс и 13-летняя Вивьен.

[ + – ] Дочь звездных супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло.

Ранее Фокус сообщал, что 15-летняя биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, которые официально развелись в 2019 году, удивила публику своими талантами, ведь может легко воспроизвести быстрые движения танца и чувствует ритм музыки.

Напомним, Шайло Нувель Джоли-Питт может зарабатывать на моделинге 10 миллионов долларов в год благодаря своему имени. Она уже испытала на себе, как это позировать перед камерами, и ей, как известно, не трудно стать моделью для известных брендов.