Дочка Анджеліни Джолі помічена в Лос-Анджелесі в спортивному образі (фото)
Дівчинка продовжує займатися танцями.
15-річна Шайло Нувель Джолі-Пітт, біологічна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, була помічена папараці на вулицях Лос-Анджелеса.
Дівчинка поверталася із занять танцями, адже нещодавно стало відомо, що донька Джолі та Пітта добре відчуває музику та легко повторює рухи швидкого танцю. Зокрема вона почала займатися хіп-хопом та фрістайлом.
На Шайло, яка свого часу подумувала про зміну статі, були чорні спортивні штани та худі. Волосся було зібране в пучок, а на обличчі була захисна маска.
Зазначимо, що в колишнього подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, є шестеро дітей, проте тільки троє з них є біологічними. Це 15-річна Шайло, 13-річний Нокс та 13-річна Вів'єн.
Раніше Фокус повідомляв, що 15-річна біологічна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, які офіційно розвелися у 2019 році, здивувала публіку своїми талантами, адже може легко відтворити швидкі рухи танцю та відчуває ритм музики.
Нагадаємо, Шайло Нувель Джолі-Пітт може заробляти на моделінгу 10 мільйонів доларів на рік завдяки своєму імені. Вона вже випробувала на собі, як це — позувати перед камерами, і їй, як відомо, не важко стати моделлю для відомих брендів.