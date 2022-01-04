В тропиках и на работе. Как украинские селебрити отметили Новый Год

Впрочем, некоторые решили не изменять традиции и отметили наступление 2022 года дома, в кругу семьи

Новый год украинские знаменитости встретили по-разному: кто-то на работе, кто-то устроил праздничный ужин с родными, а кто-то решил отправиться в путешествие. Как селебрити отметили праздник, расскажет Фокус.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов встретили Новый год в кругу семьи, но на работе.

Знаменитую телепару пригласили быть ведущими в одном из заведений Буковеля. Но они взяли с собой сыновей – Ивана и Даниила и запостили несколько снимков на фоне наряженной елки.

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк встретила Новый год на горнолыжном курорте во Львовской области.

Леся продемонстрировала свой праздничный наряд от известного украинского бренда и поздравила поклонников с праздниками. Вполне вероятно, что телеведущая также отметила наступление нового года на работе.

Monatik

На работе, но за границей и с семьей встретил 2022 год Дмитрий Монатик. Певец отправился в США в рамках концертного тура вместе с супругой Ириной и сыновьями Платоном и Даниилом.

Хоть певец и был очень занят, но он нашел время сходить с детьми в парк динозавров.

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина встретила Новый год в кругу семьи за праздничным столом.

Она пригласила близких друзей: директора департамента промо и PR на Новом канале Ольгу Балабан, эксперта проекта "Топ-модель по-украински" Сергея Никитюка и владелицу туристической компании Елену Примак. Также ради праздника в Киев из Канады, где она учится, прилетела дочь ведущей – Нана.

Настя Каменских и Потап

Звездная пара Новый год встречала дома, причем ради праздника они оделись в парные свитера.

Впрочем, сразу после праздника Настя запостила фото из своей гардеробной, отмечая, что собирается в отпуск.

Влад Яма

Хореограф и телеведущий Влад Яма решил отметить Новый год подальше от дома. И выбрал для праздничного отпуска другой континент.

Влад с женой Лилианой и сыном Леоном улетеле туда, где теплее – в Мексику.

Светлана Бевза

Дизайнер Светлана Бевза поддержала традицию встречать Новый год в отпуске и отправилась на экзотические острова.

Где именно она решила провести новогодний отпуск – неизвестно. Но там тепло и есть океан.

Алина Паш

Рэперша Алина Паш, судя по ее Instagram Новый год решила встретить дома за записью нового трека и распаковкой подарков.

Гостей в кадре нет, так что, вероятно это был одинокий Новый год.

Александра Яремчук

"Мисс Украина-2021" Александра Яремчук решила не расстраиваться из-за отмены конкурса красоты "Мисс Мира" в Пуэрто-Рико.

И отправилась встречать новый год туда, где зима гарантированно будет снежной и сказочной – в Австрию.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Еще недавно известная теннисистка постила фото из Испании, однако на Новый год Элина с супругом Гаэлем Монфисом отправились в Австралию.

И опубликовали короткий видеоролик, демонстрирующий, каких усилий им это стоило. Ведь, напомним, в этой стране действуют строгие карантинные правила из-за коронавируса. Но в итоге Элина и Гаэль все же добрались до наряженной елочки.