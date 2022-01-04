У тропіках і на роботі. Як українські селебриті відзначили Новий Рік

Утім деякі вирішили не змінювати традиції та відзначили настання 2022 року вдома, у родинному колі

Новий рік українські знаменитості зустріли по-різному: хтось на роботі, хтось влаштував святкову вечерю з рідними, а хтось вирішив вирушити в подорож. Як селебриті відзначили свято, розповість Фокус.

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Катя Осадча та Юрій Горбунов

Телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов зустріли Новий рік у родинному колі, але на роботі.

Відому телепару запросили бути ведучими в одному із закладів Буковеля. Але вони взяли із собою синів, Івана та Данила, і запостили кілька знімків на тлі вбраної ялинки.

Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк зустріла Новий рік на гірськолижному курорті у Львівській області.

Леся продемонструвала своє святкове вбрання від відомого українського бренду та привітала шанувальників зі святами. Цілком імовірно, що телеведуча також відзначила настання нового року на роботі.

Monatik

На роботі, але за кордоном і зі сім'єю зустрів 2022 рік Дмитро Монатик. Співак вирушив у США в межах концертного туру разом із дружиною Іриною та синами Платоном і Данилом.

Хоча співак і був дуже зайнятий, але знайшов час сходити з дітьми в парк динозаврів.

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна зустріла Новий рік у родинному колі за святковим столом.

Вона запросила близьких друзів: директора департаменту промо та PR на Новому каналі Ольгу Балабан, експерта проекту "Топ-модель по-українськи" Сергія Нікітюка та власницю туристичної компанії Олену Примак. Також заради свята до Києва з Канади, де вона навчається, прилетіла дочка ведучої – Нана.

Настя Каменських і Потап

Зіркова пара Новий рік зустрічала вдома, причому заради свята вони одягнулися в парні светри.

Утім одразу після свята Настя запостила фото зі своєї вбиральні, зазначаючи, що збирається у відпустку.

Влад Яма

Хореограф і телеведучий Влад Яма вирішив відзначити Новий рік подалі від дому. І вибрав для урочистої відпустки інший континент.

Влад із дружиною Ліліаною та сином Леоном полетіли туди, де тепліше, – до Мексики.

Світлана Бевза

Дизайнерка Світлана Бевза підтримала традицію зустрічати Новий рік у відпустці та вирушила на екзотичні острови.

Де саме вона вирішила провести новорічну відпустку – невідомо. Але там тепло та є океан.

Аліна Паш

Реперка Аліна Паш, судячи з її Instagram, Новий рік вирішила зустріти вдома за записом нового треку та розпакуванням подарунків.

Гостей у кадрі немає, тож, імовірно, це був самотній Новий рік.

Олександра Яремчук

"Міс Україна-2021" Олександра Яремчук вирішила не засмучуватися через скасування конкурсу краси "Міс Світу" в Пуерто-Ріко.

І вирушила зустрічати новий рік туди, де зима гарантовано буде сніговою та казковою, – до Австрії.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

Ще недавно відома тенісистка постила фото з Іспанії, проте на Новий рік Еліна з чоловіком Гаелем Монфісом вирушили до Австралії.

І опублікували короткий відеоролик, який демонструє, яких зусиль їм це вартувало. Адже, нагадаємо, у цій країні діють суворі карантинні правила через коронавірус. Але в результаті Еліна та Гаель все ж таки дісталися до вбраної ялинки.