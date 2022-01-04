Поклонникам Киану Ривза не понравилось его перевоплощение в Росомаху

По мнению пользователей Сети, Киану не подходит на эту роль, и не видят в ней никого, кроме Хью Джекмана

Сетевой художник Пабло Руиз, который под ником pabloruizzx ведет страницу в Instagram, размещая там рисунки с изображением героев из киновселенной Marvel и DC, пофантазировал на тему того, как бы выглядел Киану Ривз в образе Росомахи.

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Он публиковал новую работу, где исполнитель роли Нео в "Матрице" и Джона Уика в одноименном блокбастере предстал в образе супергероя Marvel, одного из которых не против сыграть.

На Ривзе – такая же майка и джинсы, как у Росомахи в исполнении Хью Джекмана, и узнаваемые адамантовые когти. На лице Киану – царапины и кровоподтеки, заклеенные парой пластырей. Художник изобразил актера с внушительными мускулами и накачанным торсом, чем в реальной жизни Ривз похвастаться не может.

[ + – ] Киану Ривз в образе Росомахи Фото: pabloruizzx/Instagram

Автор поинтересовался у подписчиков, нравится ли им Ривз в образе Росомахи. Как не удивительно, большинство комментаторов ответили отрицательно.

"Киану не сможет накачать мышцы Росомахи, как Хью Джекман", "Он подойдет, как Локи", "Он немного невысокий", "Нет, но только из-за его возраста", "Нет, Хью Джекман незаменим", "Нет. Совершенно не похож на персонажа. Мне нравится Киану, но из-за его естественного поведения и того, как он играет свои роли, ему не хватает сварливости, отношения и правдоподобного гнева, которые потребовались бы для создания убедительного Росомахи", – пишут под публикацией.

[ + – ] Неповторимый оригинал: Росомаха Хью Джекмана Фото: Соцсети

Росомаха – Джеймс "Логан" Хоулетт – супермутант, обладающий бессмертием и неуязвимостью. Главный герой фильмов "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Люди Икс: Первый класс", "Люди Икс: Последняя битва", "Люди Икс", "Люди Икс- 2", "Люди Икс: Начало. Росомаха ", "Люди Икс: Эволюция", "Росомаха: Бессмертный . Член команды мутантов Люди-X. Бессменным исполнителем этой роли является австралийский актер Хью Джекман, впервые воплотивший образ на экране в 2000 году в фильме "Люди Икс".

Ранее Киану Ривз рассказывал, что обсуждал с главой Marvel Studios Кевином Файги свое участие в киновселенной.

"Мы еще не выбрали персонажа. Я встретился с Кевином Файги, и он оказался хорошим парнем. Но нет, мы пока ничего не решили, нужно найти что-то подходящее", – поделился актер.

Сам Файги еще в 2019 году говорил о том, что хочет привлечь Ривза в актерский состав супергероев.

Напомним, Киану отдал две трети гонорара, полученного за съемки в "Матрице", на благотворительность. Деньги он жертвовал своему фонду, который финансирует исследования в области борьбы с лейкемией.