Шанувальникам Кіану Рівза не сподобалося його перетворення на Росомаху

На думку користувачів мережі, Кіану не підходить на цю роль, і вони не бачать у ній нікого, крім Г'ю Джекмана.

Мережевий художник Пабло Руїз, який під ніком pabloruizzx веде сторінку в Instagram, розміщуючи там малюнки із зображенням героїв із кіновселеного Marvel і DC, пофантазував на тему того, як би виглядав Кіану Рівз в образі Росомахи.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Він публікував нову роботу, де виконавець ролі Нео в "Матриці" та Джона Віка в однойменному блокбастері з'явився в образі супергероя Marvel, одного з яких не проти зіграти.

На Рівзі — така ж майка та джинси, як у Росомахи у виконанні Г'ю Джекмана, і відомі адамантові пазурі. На обличчі Кіану – подряпини та синці, заклеєні парою пластирів. Художник зобразив актора зі значними м'язами та накачаним торсом, чим у реальному житті Рівз похвалитися не може.

[ + – ] Кіану Рівз в образі Росомахи Фото: pabloruizzx/Instagram

Автор поцікавився в підписників, чи їм подобається Рівз в образі Росомахи. Як не дивно, більшість коментаторів відповіли негативно.

"Кіану не зможе накачати м'язи Росомахи, як Г'ю Джекман", "Він підійде як Локі", "Він трохи невисокий", "Ні, але тільки через його вік", "Ні, Г'ю Джекман незамінний", "Ні. Зовсім не схожий на персонажа. Мені подобається Кіану, але через його природну поведінку й те, як він грає свої ролі, йому не вистачає сварливості та правдоподібного гніву, які були б потрібні для створення переконливого Росомахи", – пишуть під публікацією.

[ + – ] Неповторний оригінал: Росомаха Г'ю Джекмана Фото: Соцсети

Росомаха — Джеймс "Логан" Гоулетт — супермутант, що має безсмертя та невразливість. Головний герой фільмів "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього", "Люди Ікс: Перший клас", "Люди Ікс: Остання битва", "Люди Ікс", "Люди Ікс-2", "Люди Ікс: Початок. Росомаха", "Люди Ікс: Еволюція", "Росомаха: Безсмертний". Член команди мутантів Люди-X. Незмінним виконавцем цієї ролі є австралійський актор Г'ю Джекман, який уперше втілив образ на екрані у 2000 році у фільмі "Люди Ікс".

Раніше Кіану Рівз розповідав, що обговорював із главою Marvel Studios Кевіном Файгі свою участь у кіновсесвіті.

"Ми ще не обрали персонажа. Я зустрівся з Кевіном Файгі, і він виявився добрим хлопцем. Але ні, ми поки що нічого не вирішили, потрібно знайти щось підходяще", – поділився актор.

Сам Файгі ще у 2019 році говорив про те, що хоче залучити Рівза до акторського складу супергероїв.

Нагадаємо, Кіану віддав дві третини гонорару, отриманого за зйомки в "Матриці", на благодійність. Гроші він жертвував своєму фонду, який фінансує дослідження в галузі боротьби з лейкемією.