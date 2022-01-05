Аманда Сейфрид вслед за Арнольдом Шварценеггером показала своего осла

В 2013 актриса купила ферму в штате Нью-Йорк, которую называет своим местом силы. На ней живут лошади, козы, куры, овцы и ослик Гас, снимки и видео с которыми Аманда часто публикует в соцсетях.

Среди голливудских звезд есть немало любителей домашних животных. И если большинство довольствуются котами и собаками, то есть и исключения. 36-летняя актриса Аманда Сейфрид, например, кроме собак, коз, лошадей, овец, уток и цыплят на своей ферме в Катскиллс (штат Нью-Йорк) завела ослика по кличке Гас, фотографиями с которым часто делиться на своей странице в Instagram.

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"У меня есть осел, скорее похожий на большую собаку, и я действительно привязана к нему. Он просто находится рядом со мной и распространяет вокруг себя эту спокойную энергетику, будто говорит: "Хорошо, все будет хорошо", – говорит актриса о своем любимце.

Совсем недавно она опубликовала серию снимков, на которых показала своих домашних любимцев, а также моменты жизни на ферме летом.

[ + – ] Сейфрид поделилась кадрами, сделанными летом

На ферме успешная голливудская актриса живет с мужем Томасом Садоски и их двумя детьми уже более восьми лет. Ее она купила после съемок в фильмах "Отверженные" и "Ловелас". Знаменитость долго искала "свое" место.

Как только она нашла эту ферму, Сейфрид "поняла, что это то, о чем она мечтала". В то время бизнес-менеджер актрисы был недоволен потенциальной покупкой Амандой собственности, но она была настойчива.

[ + – ] Аманда любит делиться с поклонниками кадрами жизни на ферме

"Я подумала : "Я говорю вам, здесь я умру", – признавалась она позже в СМИ.

Через несколько Аманда вышла замуж за Садоски, и у них родилось двое детей. По словам звезды, фермерская жизнь укрепила ее потребность в том, чтобы, когда не работает, побыть на природе и освежиться.

"Всем нужен центр тяжести. Где-нибудь, чтобы чувствовать себя в безопасности", – подчеркнула Сейфрид.

[ + – ] На ферме у актрисы живут лошади, козы, ослики и прочие обитатели

Ранее мы писали о том, что владельцем ослика является и бывший губернатор Калифорнии, звезда "Терминатора" Арнольд Шварценеггер. Как и Аманда, он часто делится в соцсетях снимками со своими домашними любимцами, которые, по его словам, заряжают его хорошим настроением и позитивом.

А вот их коллега Кейт Бекинсейл сделала звездой Instagram своего кота Клайва, который из-за своей "сердитой" мордочки стал не менее знаменитым, чем его звездная хозяйка.