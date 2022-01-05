Аманда Сайфред за Арнольдом Шварценеггером показала свого осла

У 2013 році актриса купила ферму в штаті Нью-Йорк, яку називає своїм місцем сили. На ній живуть коні, кози, кури, вівці та віслючок Гас, знімки та відео з якими Аманда часто публікує в соцмережах.

Серед голлівудських зірок є чимало любителів свійських тварин. І якщо більшість задовольняються котами та собаками, то є й винятки. 36-річна актриса Аманда Сайфред, наприклад, крім собак, кіз, коней, овець, качок і курчат на своїй фермі в Катскіллс (штат Нью-Йорк) завела ослика на прізвисько Гас, фотографіями з яким часто ділитися на своїй сторінці в Instagram.

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"У мене є осел, скоріше схожий на великого собаку, і я справді прив'язана до нього. Він просто перебуває поруч зі мною та поширює навколо себе цю спокійну енергетику, ніби каже: "Добре, все буде добре", – каже актриса про свого улюбленця.

Зовсім нещодавно вона опублікувала серію знімків, на яких показала своїх домашніх улюбленців, а також моменти життя на фермі влітку.

[ + – ] Сайфред поділилася кадрами, зробленими влітку

На фермі успішна голлівудська акторка живе з чоловіком Томасом Садоскі та їхніми двома дітьми вже понад вісім років. Її вона купила після зйомок у фільмах "Знедолені" та "Ловелас". Знаменитість довго шукала "своє" місце.

Як тільки вона знайшла цю ферму, Сайфред "зрозуміла, що це те, що вона мріяла". У той час бізнес-менеджер актриси був незадоволений потенційною покупкою власності Амандою, але вона була наполеглива.

[ + – ] Аманда любить ділитися з шанувальниками кадрами життя на фермі

"Я подумала: "Я кажу вам, тут я помру", — зізнавалася вона пізніше в ЗМІ.

Через кілька років Аманда вийшла заміж за Садоскі, і в них народилося двоє дітей. За словами зірки, фермерське життя зміцнило її потребу в тому, щоб, коли вона не працює, побути на природі й освіжитися.

"Усім потрібен центр тяжкості. Десь, де можна почуватися в безпеці", — наголосила Сайфред.

[ + – ] На фермі в актриси живуть коні, кози, ослики й інші мешканці

Раніше ми писали про те, що власником віслюка є й колишній губернатор Каліфорнії, зірка "Термінатора" Арнольд Шварценеггер. Як і Аманда, він часто ділиться в соцмережах знімками зі своїми домашніми улюбленцями, які, за його словами, заряджають його добрим настроєм і позитивом.

А ось їхня колега Кейт Бекінсейл зробила зіркою Instagram свого кота Клайва, який через свою "сердиту" мордочку став не менш знаменитим, ніж його зіркова господиня.