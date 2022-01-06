Тренды маникюра 2022. Топ-6 идей дизайна ногтей на Рождество

Рождественский маникюр во многом повторяет новогодний, но имеет и свои особенности.

Зимние праздники продолжаются, и Рождество – один из самых любимых дней в году для многих. А еще – это очередной повод красиво нарядиться, а также сделать свежий маникюр. Фокус предлагает идеи покрытия и дизайна ногтей, которые лучше всего подойдут к праздничной обстановке.

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Голубой и синий маникюр

Голубой цвет традиционно актуален для зимы, поскольку символизирует цвет льда или синего неба в морозное утро. Чтобы придать маникюру рождественские нотки, стоит добавить в дизайн ногтей другие цвета, например, белый, серебристый, черный. Синий же цвет выглядит на ногтях торжественно и благородно, отражая глубину и красоту вечернего рождественского неба, в котором загорается первая звезда.

Золотое на красном

Красный и золотой цвета практически всегда ассоциируются с новогодними праздниками, торжеством и блеском. Рождество – лучший повод для тех, кто не успел обзавестись таким маникюром, срочно исправить ситуацию. Особенно яркими вариантами дизайна рождественского маникюра будут красные ногти с изображением золотых звезд, символизирующих Вифлеемскую звезду, а также тонкие вензеля или френч с золотыми кончиками ногтей и красной базой.

Зеленые ногти

Изумрудно-зеленый цвет традиционно ассоциируется с елками и праздниками и является хорошей базой для рождественского маникюра. Добавить ему еще больше соответствующего настроения помогут белые и серебристые оттенки, а также интересные рисунки в виде полос, снежинок, веток, оленей, фантазийных узоров.

Рисунки на рождественскую тематику

Ничего лучше не подчеркнет тематичность маникюра, чем рисунки на нем. Традиционно с Рождеством ассоциируются звезды, снег, елочные украшения, подарки. Это и можно изобразить на ногтях в виде либо минималистичных рисунков, либо комбинации цветов (красно-белый, сине-белый, зелено-красный и тому подобное). Также можно украсить ногти блестками, стразами, фольгой или хлопьями юки. Рождественский блеск сосчитает в себе все классические оттенки сезона – изумрудный, рубиновый, золотой и серебряный, и выглядит фантастически на фоне нейтральной основы.

Рождественская пастель

Красный, ярко-зеленый, золотой цвета могут не нравиться любительницам сдержанной классики. Однако это – не повод не порадовать себя рождественским маникюром. Для них отличным решением станет пастель. Поскольку сами цвета несколько просты, убедитесь, что вы добавили на один или два ногтя рисунки полос в виде оберточной бумаги, возможно с легким блеском.

Серые ногти

Любителям нейтральных оттенков и классики очень понравится серый маникюр. Несмотря на, казалось бы, простой цвет, он обладает особой энергетикой: холодной, недоступной, но в то же время чувственной и женственной. Яркости ему добавят акценты в виде белых снежинок и звезд, декор золотом или контрастные рисунки.

Напомним, какой маникюр будет популярен в этом сезоне, а также почему "голые" ногти приобретают все большую популярность.