Тренди манікюру 2022. Топ-3 ідеї дизайну нігтів на Різдво

Різдвяний манікюр багато в чому повторює новорічний, але має свої особливості.

Зимові свята продовжуються, і Різдво – один із найулюбленіших днів у році для багатьох. А ще – це черговий привід красиво вбратися, а також зробити свіжий манікюр. Фокус пропонує ідеї покриття та дизайну нігтів, які найкраще підійдуть до святкової обстановки.

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Блакитний та синій манікюр

Блакитний колір традиційно актуальний для зими, оскільки символізує колір льоду або синього неба морозного ранку. Щоб надати манікюру різдвяних ноток, варто додати в дизайн нігтів інші кольори, наприклад, білий, сріблястий, чорний. Синій колір виглядає на нігтях урочисто і благородно, відображаючи глибину і красу вечірнього різдвяного неба, у якому спалахує перша зірка.

Золоте на червоному

Червоний та золотий кольори практично завжди асоціюються з новорічними святами, урочистістю та блиском. Різдво – найкраща нагода для тих, хто не встиг обзавестися таким манікюром, терміново виправити ситуацію. Особливо яскравими варіантами дизайну різдвяного манікюру будуть червоні нігті із зображенням золотих зірок, що символізують Вифлеємську зірку, а також тонкі вензелі або френч із золотими кінчиками нігтів та червоною базою.

Зелені нігті

Смарагдово-зелений колір традиційно асоціюється з ялинками та святами та є гарною базою для різдвяного манікюру. Додати йому ще більше відповідного настрою допоможуть білі та сріблясті відтінки, а також цікаві малюнки у вигляді смуг, сніжинок, гілок, оленів, фантазійних візерунків.

Малюнки на різдвяну тематику

Нічого краще не підкреслить тематичність манікюру, аніж малюнки на ньому. Традиційно з Різдвом асоціюються зірки, сніг, ялинкові прикраси, подарунки. Це і можна зобразити на нігтях у вигляді або мінімалістичних малюнків, або комбінації кольорів (червоно-білий, синьо-білий, зелено-червоний тощо). Також можна прикрасити нігті блискітками, стразами, фольгою або пластівцями юкі. Різдвяний блиск вбере у собі всі класичні відтінки сезону – смарагдовий, рубіновий, золотий та срібний, і виглядає фантастично на фоні нейтральної основи.

Різдвяна пастель

Червоний, яскраво-зелений, золотий кольори можуть не подобатися любителькам стриманої класики. Однак, це не привід не порадувати себе різдвяним манікюром. Для них чудовим рішенням стане пастель. Оскільки самі кольори дещо прості, переконайтеся, що ви додали на один або два нігті малюнки смуг у вигляді обгорткового паперу, можливо, з легким блиском.

Сірі нігті

Любителям нейтральних відтінків та класики дуже сподобається сірий манікюр. Незважаючи на, здавалося б, простий колір, він має особливу енергетику: холодну, недоступну, але в той же час чуттєву і жіночну. Яскравості йому додадуть акценти у вигляді білих сніжинок та зірок, декор золотом або контрастні малюнки.

Нагадаємо, який манікюр буде популярний цього сезону, а також чому "голі" нігті набувають усе більшої популярності.