Редкий кадр. Фото 18-летней Елизаветы II продают на аукционе

Семья, которая хранила снимок почти 80 лет, хочет, чтобы он попал к человеку, который понимает его историческую ценность.

Фотография с изображением 18-летней принцессы Елизаветы и ее сестры, принцессы Маргарет, которой тогда было 14 лет, сделанная в 1944 году в Виндзорском замке, выставлена на аукцион после того, как хранилась в семейном архиве почти 80 лет, сообщает Daily Star.

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На снимке запечатлены участники спектакля для военнослужащих и местных детей под названием "Старая мать в красных сапогах". В нем Елизавета сыграла леди Кристину Шервуд, а Маргарет досталась роль Люсинды Фэйрфакс.

[ + – ] Принцессы Елизавета и Маргарет после спектакля ля военнослужащих и их детей, 1944 год Фото: Getty Images

Кузены принцесс и другие родственники тоже играли в спектакле, исполняя балетные сцены.

На фотографии Елизавета стоит недалеко от центра сцены в блестящем наряде, а Маргарет рядом с ней – в элегантном белом платье. Девушек окружают артисты из сообщества Виндзорского замка и Королевской Виндзорской школы, а перед ними выстроился оркестр Королевской конной гвардии, обеспечивающий на спектакле музыкальное сопровождение.

Почти 80 лет снимок хранился в семье Стэнли Уильямса, который в то время был суперинтендантом Виндзорского и Букингемского дворцов и упоминается в программе как "руководитель" пантомимы. Теперь семья продает его за 1500 фунтов стерлингов и хочет, чтобы кадр оставался в руках того, кто ценит его историческое значение.

Через девять лет после того, как было сделано фото, принцесса Елизавета стала королевой Елизаветой II, которая правит Великобританией уже почти 70 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что королева Елизавета II постепенно начала процесс передачи власти принцу Чарльзу, несмотря на то, что британцы хотели бы видеть на этом месте принца Уильяма.