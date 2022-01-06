Рідкісний кадр. Фото 18-річної Єлизавети ІІ продають на аукціоні

Сім'я, яка зберігала знімок майже 80 років, хоче, щоб він потрапив до людини, яка розуміє його історичну цінність.

Фотографія із зображенням 18-річної принцеси Єлизавети та її сестри, принцеси Маргарет, якій тоді було 14 років, зроблена в 1944 році у Віндзорському замку, виставлена на аукціон після того, як зберігалася в сімейному архіві майже 80 років, повідомляє Daily Star.

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На знімку зафіксовано учасників вистави для військовослужбовців та місцевих дітей під назвою "Стара бабуся в червоних чоботях". У ньому Єлизавета зіграла леді Крістін Шервуд, а Маргарет дісталася роль Люсінди Фейрфакс.

[ + – ] Принцеси Єлизавета і Маргарет після вистави для військовослужбовців та їхніх дітей, 1944 рік Фото: Getty Images

Кузени принцес та інші родичі теж грали у спектаклі, виконуючи балетні сцени.

На фотографії Єлизавета стоїть неподалік центру сцени в блискучому вбранні, а Маргарет поруч з нею – в елегантній білій сукні. Дівчат оточують артисти із спільноти Віндзорського замку та Королівської Віндзорської школи, а перед ними вишикувався оркестр Королівської кінної гвардії, що забезпечує на спектаклі музичний супровід.

Майже 80 років знімок зберігався в сім'ї Стенлі Вільямса, який на той час був суперінтендантом Віндзорського та Букінгемського палаців і згадується у програмі як "керівник" пантоміми. Тепер сім'я продає його за 1500 фунтів стерлінгів і хоче, щоб кадр залишався в руках того, хто цінує його історичне значення.

Через дев'ять років після того, як було зроблено фото, принцеса Єлизавета стала королевою Єлизаветою II, яка править Великою Британією вже майже 70 років.

Раніше ми розповідали про те, що королева Єлизавета II поступово розпочала процес передачі влади принцу Чарльзу, попри те, що британці хотіли б бачити на цьому місці принца Вільяма.