Тренд сезона. Адель показала с чем носить пальто с леопардовым принтом

Певица отправилась на романтическое свидание с бойфрендом Ричем Полом

33-летняя певица Адель была замечена в Санта-Монике на романтическом ужине со своим бойфрендом Ричем Полом и в самом модном пальто этого сезона. Об этом пишет Daily Mail.

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Адель и Рич отправились на свидание в итальянский ресторан Giorgio Baldi, который славится своими большими порциями и аутентичными блюдами.

Певица для выхода выбрала черный джемпер и брюки, а также пальто самой модной расцветки 2022 года – леопардовой. Напомним, с наступлением Года Тигра в моду вернулись "хищные" принты.

[ + – ] Адель в леопардовом пальто

Наряд звезда дополнила замшевыми туфлями на невысоком каблуке-рюмочке, маленькой сумочкой Balenciaga и кожаными черными перчатками, создав образ в стиле старого Голливуда.

А бойфренд певицы, спортивный агент Рич Пол оделся более непринужденно: в толстовку, брюки-карго (которые, кстати, уже выходят из моды), кроссовки и серый тренч.

Пара начала встречаться еще летом, но официально подтвердила свой роман только осенью. После развода с мужем Саймоном Конеки Адель надолго исчезла из светской хроники. Она занималась собой и своим сыном, взяла перерыв в концертной деятельности и не давала интервью.

Но ее возвращение стало триумфальным. Адель выпустила альбом "30" в ноябре, и он стал самым продаваемым в Великобритании. За шесть недель было продано более 600 тысяч копий.

Адель ранее признавалась в интервью, что снова хочет выйти замуж, потому что в браке чувствовала себя защищенной. И, не исключено, что именно ее нынешний бойфренд станет ее избранником. Друзья певицы рассказывали, что они прекрасно понимают друг друга и им очень комфортно вместе. А еще британка недавно купила имение в Калифорнии у Сильвестра Сталлоне, которое прекрасно подходит для большой семьи.