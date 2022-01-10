Тренд сезону. Адель показала з чим носити пальто з леопардовим принтом

Співачка вирушила на романтичне побачення з бойфрендом Річем Полом.

33-річна співачка Адель була помічена в Санта-Моніці на романтичній вечері зі своїм бойфрендом Річем Полом у наймоднішому пальті цього сезону. Про це пише Daily Mail.

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Адель і Річ вирушили на побачення в італійський ресторан Giorgio Baldi, який славиться своїми великими порціями й автентичними стравами.

Співачка для виходу обрала чорний джемпер і штани, а також пальто наймоднішого забарвлення 2022 року — леопардове. Нагадаємо, з настанням Року Тигра в моду повернулися "хижі" принти.

[ + – ] Адель у леопардовому пальті

Вбрання зірка доповнила замшевими туфлями на невисокому підборі-чарочці, маленькою сумочкою Balenciaga та шкіряними чорними рукавичками, створивши образ у стилі старого Голлівуду.

А бойфренд співачки, спортивний агент Річ Пол одягнувся невимушено: у толстовку, штани-карго (які, до речі, вже виходять із моди), кросівки та сірий тренч.

Пара почала зустрічатися ще влітку, але офіційно підтвердила свій роман лише восени. Після розлучення із чоловіком Саймоном Конекі Адель надовго зникла зі світської хроніки. Вона займалася собою та своїм сином, взяла перерву в концертній діяльності та не давала інтерв'ю.

Але її повернення стало тріумфальним. Адель випустила альбом "30" у листопаді, і він став продаваним у Великій Британії. За шість тижнів було продано понад 600 тисяч копій.

Адель раніше зізнавалася в інтерв'ю, що знову хоче вийти заміж, бо в шлюбі почувалася захищеною. І не виключено, що саме її нинішній бойфренд стане її обранцем. Друзі співачки розповідали, що вони чудово розуміють одне одного, і їм дуже комфортно разом. А ще британка нещодавно купила маєток у Каліфорнії у Сильвестра Сталлоне, який чудово підходить для великої родини.