Дочь принцессы Дианы? Прическа британки сбила с толку ее сограждан (фото, видео)
Девушка не собирается менять прическу, несмотря на повышенный интерес публики. Она уверяет, что после того, как подстриглась, и ее начали принимать за родственницу принцессы Уэльской, ее самооценка выросла.
24-летняя парикмахер из Борнмута (Дорсет, Англия) по имени Софи Илз оказалась в центре внимания британцев после того, как случайно воссоздала знаменитый боб леди Дианы. Теперь многие останавливают ее на улице и спрашивают, не дочь ли она покойной принцессы Уэльской, пишет Gloucestershire Live.
Софи долгое время ходила с длинными волосами, но в апреле прошлого года решила кардинально изменить прическу и подстриглась.
"Большую часть волос я отрезала, потому что хотела многослойности. Но это привело к тому, что теперь, когда я выхожу из дома, я постоянно в центре внимания. Я проснулась, и вся моя жизнь полностью изменилась. Количество внимания, которое я получаю, очень велико", – говорит мисс Илз.
Когда ее спрашивают, не дочь ли она принцессы Дианы, Софи отвечает отрицательно и уверяет, что прекрасно знает, кто ее мать. Впервые ее остановили с вопросом о родстве с Дианой в супермаркете, где она покупала молоко:
"Я просто стояла в очереди. Когда я расплачивалась, позади меня было несколько человек. Они были в шоке, потому что я была так похожа на принцессу Диану. Они спросили: "Кто-нибудь когда-нибудь говорил вам, как вы на нее похожи?" Я потеряла дар речи".
В прошлом году, когда британка отдыхала в компании друзей, к ней подошел подросток и попросил сделать селфи.
"Но это – хороший комплимент", – добавляет девушка, у которой такие же большие и выразительные глаза, как у Дианы, и похожая улыбка.
Перед тем, как выйти на улицу, она крутит локоны на бигуди и придает волосам узнаваемую форму. Софи уверяет, что впредь не собирается менять прическу, поскольку та, что у нее сейчас, прибавила ей уверенности в себе.
У принцессы Дианы, погибшей в ДТП в августе 1997 года, была серия запоминающихся причесок, которые способствовали ее статусу иконы моды, в том числе объемный боб на протяжении 1980-х годов.
Быть двойником королевских особ в Великобритании престижно, причем некоторые зарабатывают на этом неплохие деньги, как, например, Хайди Аган из Нортгемптоншира.