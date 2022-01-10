Дочка принцеси Діани? Зачіска британки збила з пантелику її співгромадян (фото, відео)

Дівчина не збирається міняти зачіску, незважаючи на підвищений інтерес публіки. Вона запевняє, що після того, як підстриглася, і її почали сприймати за родичку принцеси Уельської, її самооцінка зросла.

24-річна перукарка з Борнмута (Дорсет, Англія) на ім'я Софі Ілз опинилася в центрі уваги британців після того, як випадково відтворила знаменитий боб леді Діани. Тепер багато хто зупиняє її на вулиці та запитує, чи не дочка вона покійної принцеси Уельської, пише Gloucestershire Live.

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Софі довгий час ходила з довгим волоссям, але в квітні минулого року вирішила кардинально змінити зачіску та підстриглася.

"Велику частину волосся я відрізала, тому що хотіла багатошаровості. Але це призвело до того, що тепер, коли я виходжу з дому, я постійно в центрі уваги. Я прокинулася, і все моє життя повністю змінилося. Кількість уваги, яку я отримую, дуже велика", — каже міс Ілз.

[ + – ] Софі до перетворення Фото: SOPHIE ALICE-EALES/Instagram

Коли її запитують, чи не дочка вона принцеси Діани, Софі відповідає негативно та запевняє, що чудово знає, хто її мати. Вперше її зупинили з питанням про спорідненість з Діаною у супермаркеті, де вона купувала молоко:

"Я просто стояла в черзі. Коли я розплачувалася, позаду мене було кілька людей. Вони були в шоці, тому що я була така схожа на принцесу Діану. Вони запитали: "Хтось коли-небудь казав вам, як ви на неї схожі?" Я втратила дар мови".

Минулого року, коли британка відпочивала в компанії друзів, до неї підійшов підліток і попросив зробити селфі.

"Але це — хороший комплімент", — додає дівчина, у якої такі ж великі та виразні очі, як у Діани, і схожа посмішка.

[ + – ] Софі Ілз не заперечує, що схожа на народну принцесу

Перед тим, як вийти на вулицю, вона крутить локони на бігуді та надає волоссю пізнавану форму. Софі запевняє, що надалі не збирається міняти зачіску, оскільки та, яку має зараз, додала їй впевненості в собі.

У принцеси Діани, яка загинула в ДТП у серпні 1997 року, була серія зачісок, що запам'ятовувалися, які сприяли її статусу ікони моди, зокрема об'ємний боб протягом 1980-х років.

Бути двійником королівських осіб у Великій Британії престижно, причому деякі заробляють на цьому непогані гроші, як, наприклад, Хайді Аган із Нортгемптоншира.