Он эпичен! Коллеги Киану Ривза по "Матрице" рассказали, как он отблагодарил их за работу

О доброте Киану Ривза в Голливуде ходят легенды.

Голливудский актер Киану Ривз, знаменитый на весь мир не только своими ролями, но и невероятными добротой и щедростью, снова сумел удивить общественность поступком, который имел место еще 18 декабря прошлого года, но СМИ, в частности, The Hollywood Reporter, узнали о нем только сейчас.

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Журналисты сообщили о том, что Киану щедро расплатился с друзьями, коллегами и другими членами команды фильма "Матрица: Воскрешение", устроив им настоящий праздник. На премьеру картины в Сан-Франциско он пригласил всех, кто работал с ним на съемках, а также друзей и семью.

Ривз лично оплатил частный самолет, проживание в отеле, билеты на премьеру, а также организовал другие мероприятия и подарки для своего списка гостей, включая специальный бранч после премьеры.

По словам Чада Стахелски, который прошел путь от дублера Нео в оригинальной трилогии "Матрицы" до режиссера всех четырех частей "Джона Уика" с Киану в главной роли, информация, обнародованная таблоидом, – не выдумка.

"Он привез нас сюда. Он невероятно щедр. Сегодня вечером в аудитории будет так много людей, которые ему помогали, от его тренеров по боевым искусствам до тренеров по джиу-джитсу, гримеров и парикмахеров до его каскадеров. Он заботится о том, чтобы его друзья и семья были здесь. Он эпичен", – заявил он на премьере.

Сам Ривз не распространялся о своем поступке. Когда репортеры поинтересовались у него мотивами такого щедрого жеста, он ответил:

"Да, здорово иметь возможность делиться нашим опытом и жизнью вместе".

Киану не раз проявлял щедрость по отношению к людям вокруг. Так, после завершения съемок "Джона Уика 4" он подарил команде каскадеров дорогие часы. Ривз также пожертвовал более $30 млн фонду, который занимается исследованием лейкемии, и на помощь больным раком. При этом свою благотворительность он намеренно не афиширует.