Він епічний! Колеги Кіану Рівза з "Матриці" розповіли, як він віддячив їм за роботу

Про доброту Кіану Рівза в Голлівуді ходять легенди.

Голлівудський актор Кіану Рівз, знаменитий на весь світ не лише своїми ролями, а й неймовірними добротою та щедрістю, знову зумів здивувати громадськість вчинком, який мав місце ще 18 грудня минулого року, але ЗМІ, зокрема The Hollywood Reporter, дізналися про нього тільки зараз.

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Журналісти повідомили, що Кіану щедро розплатився з друзями, колегами та іншими членами команди фільму "Матриця: Воскресіння", влаштувавши їм справжнє свято. На прем'єру картини у Сан-Франциско він запросив усіх, хто працював з ним на зйомках, а також друзів та сім'ю.

Рівз особисто сплатив приватний літак, проживання в готелі, квитки на прем'єру, а також організував інші заходи та подарунки для свого списку гостей, включаючи спеціальний бранч після прем'єри.

За словами Чада Стахелскі, який пройшов шлях від дублера Нео в оригінальній трилогії "Матриці" до режисера всіх чотирьох частин "Джона Віка" з Кіану в головній ролі, інформація, оприлюднена таблоїдом, – не вигадка.

"Він привіз нас сюди. Він неймовірно щедрий. Сьогодні ввечері в аудиторії буде так багато людей, які йому допомагали, від його тренерів з бойових мистецтв до тренерів з джиу-джитсу, гримерів та перукарів до його каскадерів. Він дбає про те, щоб його друзі та сім'я були тут. Він епічний", – заявив він на прем'єрі.

Сам Рівз не говорив про свій вчинок. Коли репортери поцікавилися мотивами такого щедрого жесту, він відповів:

"Так, добре мати можливість ділитися нашим досвідом та життям разом".

Кіану не раз виявляв щедрість до людей навколо. Так, після завершення зйомок "Джона Віка 4" він подарував команді каскадерів дорогий годинник. Рівз також пожертвував понад $30 млн фонду, який займається дослідженням лейкемії, та на допомогу хворим на рак. При цьому свою благодійність він навмисно не афішує.