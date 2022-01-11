The Rolling Stones получили коллекцию марок к 60-летию группы (фото)

До The Rolling Stones собственных марок удостоились The Beatles в 2007 году, Pink Floyd в 2016 году и Queen в 2020 году.

Королевская почта Великобритании к 60-летию легендарного коллектива The Rolling Stones выпустила набор из 12 марок, каждая из которых посвящена определенному выступлению группы, сообщает Daily Mail.

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Во время работы над созданием марок почта тесно сотрудничала с участниками коллектива и их управленческой командой. The Rolling Stones стали четвертой музыкальной группой после The Beatles, Pink Floyd и Queen, которая удостоилась собственных марок.

На марках показаны выступления коллектива в лондонском Гайд-парке в июле 1969 года, в Нью-Йорке в июле 1972 года, в Небуорте (Хартфордшир) в августе 1976-го и другие.

Выпуск марок также посвящен покойному Чарли Уоттсу, который умер в прошлом году в возрасте 80 лет. На других марках на отдельном миниатюрном листе есть два совместных снимка группы и два плаката их тура.

"Немногим группам в истории рока удавалось сделать такую ​​же богатую и широкую карьеру, как у Rolling Stones. Они создали одни из самых культовых и вдохновляющих альбомов современной музыки, а также новаторские живые выступления", – отметил представитель Royal Mail Дэвид Голд.

Как уже упоминалось, до The Rolling Stones марки были выпущены для The Beatles в 2007 году, Pink Floyd в 2016 году и Queen в 2020 году.

Марки уже доступны доступны для предварительного заказа по телефону или на сайте Королевской почте, а в широкую продажу они поступят 20 января.

[ + – ] на странице коллектива в соцсети тоже представлены марки к 60-летнему юбилею

The Rolling Stones – одна из самых успешных рок- групп в истории мировой музыки, которая была создана в 1962 году. Общемировой тираж альбомов коллектива превысил 250 миллионов 200 миллионов из них были проданы в США. 1989 году The Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли четвертое место в списке "50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone".

Бессменным фронтменом коллектива является Мик Джаггер, которому сейчас 78 лет. Несмотря на столь почтенный возраст, он воспитывает маленького сына.