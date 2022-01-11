The Rolling Stones отримали колекцію марок до 60-річчя гурту (фото)

До The Rolling Stones власних марок удостоїлися The Beatles у 2007 році, Pink Floyd у 2016 році та Queen у 2020 році.

Королівська пошта Великобританії до 60-річчя легендарного колективу The Rolling Stones випустила набір із 12 марок, кожна з яких присвячена певному виступу гурту, повідомляє Daily Mail.

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Під час роботи над створенням марок пошта тісно співпрацювала з учасниками колективу та їхньою управлінською командою. The Rolling Stones стали четвертим музичним гуртом після The Beatles, Pink Floyd і Queen, яка удостоїлася власних марок.

На марках показані виступи колективу в лондонському Гайд-парку в липні 1969 року, у Нью-Йорку в липні 1972 року, у Небуорті (Гартфордшир) у серпні 1976-го й інші.

Випуск марок також присвячений покійному Чарлі Воттсу, який помер минулого року у віці 80 років. На інших марках на окремому мініатюрному аркуші є два спільні знімки групи та два плакати їхнього туру.

"Небагатьом гуртам в історії року вдавалося зробити таку вже багату та широку кар'єру, як у Rolling Stones. Вони створили одні з найкультовіших і натхненних альбомів сучасної музики, а також новаторські живі виступи", — зазначив представник Royal Mail Девід Голд.

Як уже згадувалося, до The Rolling Stones марки були випущені для The Beatles у 2007 році, Pink Floyd у 2016 році та Queen у 2020 році.

Марки вже доступні для попереднього замовлення телефоном або на сайті Королівської пошти, а в широкий продаж вони надійдуть 20 січня.

[ + – ] На сторінці колективу в соцмережі також представлені марки до 60-річного ювілею

The Rolling Stones — один із найуспішніших рок-гуртів в історії світової музики, створений у 1962 році. Загальносвітовий тираж альбомів колективу перевищив 250 млн. 200 млн із них було продано в США. У 1989 році The Rolling Stones були додані до Зали слави рок-н-ролу, а в 2004 році посіли четверте місце у списку "50 найбільших виконавців усіх часів за версією журналу Rolling Stone".

Беззмінним фронтменом колективу є Мік Джаггер, якому зараз 78 років. Незважаючи на такий поважний вік, він виховує маленького сина.