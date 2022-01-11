Саудовская принцесса, критиковавшая режим, вышла на свободу после трех лет в тюрьме

Басма бинт Сауд пропала из своей квартиры в Джидде еще в 2019 году

Принцесса Саудовской Аравии Басма бинт Сауд после трех лет в тюрьме вышла на свободу. Вместе с ней в заключении содержалась ее дочь Сухуд. Обе женщины вернулись домой, сообщил ее представитель, но неизвестно, смогут ли они покинуть страну. Об этом пишет NYtimes.

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Адвокат 58-летней принцессы сообщил, что она нуждается в лечении из-за заболевания сердца, кишечника и остеопороза, но не может получить должный уход в Саудовской Аравии.

Напомним, Басма исчезла еще в 2019 году. Она проживала в Лондоне, активно сотрудничала с международными правозащитными организациями и выступала за реформирование монархии и расширение прав женщин. Открыла сеть ресторанов в Саудовской Аравии и была похищена с дочерью из своего пентхауса в курортном городе Джидда в Саудовской Аравии. Инсайдер рассказал прессе, что принцессе сообщили, будто ее ждет принц Мухаммед бин Салман, но вместо этого отвезли ее в тюрьму Аль-Хаир, где, по слухам, содержаться многие из королевской семьи, заподозренные в оппозиционности королевской семье.

[ + – ] Люди, похитившие принцессу Басму и ее дочь Фото: Скриншот

Басма была вынуждена вернуться в Саудовскую Аравию из-за ареста своего сына Сауда. Его вскоре отпустили, но она осталась в Джидде.

Сыновья Ахмед и Сауд и дочери Сара и Самахир — беспокоились за мать и сестру. Пытались выйти с ними на связь, Леонард Беннетт, адвокат Басмы в США, рассказывал, что она несколько раз говорила с ним по телефону, но не могла сообщить, где находится и как с нею обращаются.

[ + – ] Принцесса Басма и ее дочь Сухуд

Юристы отмечали, что заключение Басмы может быть связано с ее притязаниями на наследство отца. Сафания, крупнейшее в мире морское нефтяное месторождение, было открыто в Персидском заливе за два года до того, как отец Басмы стал королем. И даже после свержения он владел земельными участками по всей Аравии. Так, на одном из них сейчас построен Таифский университет.

[ + – ] Тюрьма Аль-Хаир Фото: Скриншот

Принцесса Басма – младший, 115-й по счету ребенок бывшего короля Сауда ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, который правил страной с 1953 по 1964 год. И был известен как большой реформатор. Например, его указом от 1962 года было окончательно ликвидировано рабство. Но годом ранее он указом постановил, что за критику королевской семьи полагается смертная казнь, или 25 лет каторжных работ.

Сауд был смещен в результате заговора между его братьями и трон перешел его единокровному брату Фейсалу. Бывший король эмигрировал в Женеву, а потом и в Грецию, где скончался от сердечного приступа.

Матерью Басмы была сирийка Джамиля Мерхи, которую выбрали в качестве новой жены для короля во время хаджа в Мекку. Басма виделась с отцом в последний раз, когда ей было пять лет. После его смещения мать забрала ее в Бейрут. После начала гражданской войны в Ливане в 1975 году ее семья эмигрировала в Великобританию.

Басма получила прекрасное образование, изучала медицину, психологию и английскую литературу. Была замужем за представителем богатой семьи аш-Шариф по имени Шуджа. Брак был заключен по договоренности в 1988 году. Причем в 11 лет Басма впервые увидела своего будущего мужа, специально прибыв в Саудовскую Аравию на смотрины. Пара развелась в 2007 году, у них пятеро детей. Шуджа скончался в 2018 году.