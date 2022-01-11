Саудівська принцеса, яка критикувала режим, вийшла на волю після трьох років у в'язниці

Басма бінт Сауд зникла зі своєї квартири в Джидді ще у 2019 році

Принцеса Саудівської Аравії Басма бінт Сауд після трьох років у в'язниці вийшла на волю. Разом з нею в ув'язненні утримувалася її дочка Сухуд. Обидві жінки повернулися додому, повідомив її представник, але невідомо, чи зможуть вони залишити країну. Про це пише NYtimes.

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Адвокат 58-річної принцеси повідомив, що вона потребує лікування через захворювання серця, кишечника та остеопорозу, але не може отримати належного догляду в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, Басма зникла ще у 2019 році. Вона проживала в Лондоні, активно співпрацювала з міжнародними правозахисними організаціями та виступала за реформування монархії та розширення прав жінок. Відкрила мережу ресторанів у Саудівській Аравії та була викрадена з дочкою зі свого пентхауса у курортному місті Джидда у Саудівській Аравії. Інсайдер розповів пресі, що принцесі повідомили, ніби на неї чекає принц Мухаммед бін Салман, але натомість відвезли її до в'язниці Аль-Хаїр, де, за чутками, утримується багато хто з королівської сім'ї, запідозрений в опозиційності королівській сім'ї.

[ + – ] Люди, які викрали принцесу Басму та її доньку Фото: Скриншот

Басма була змушена повернутися до Саудівської Аравії через арешт свого сина Сауда. Незабаром його відпустили, але вона залишилася в Джидді.

Сини Ахмед і Сауд та дочки Сара та Самахір турбувалися за матір та сестру. Намагалися вийти з ними на зв'язок, Леонард Беннетт, адвокат Басми в США, розповідав, що вона кілька разів розмовляла з ним по телефону, але не могла повідомити, де перебуває і як з нею поводяться.

[ + – ] Принцеса Басма та її дочка Сухуд

Юристи зазначали, що ув'язнення Басми може бути пов'язане з її претензіями на спадщину батька. Сафанія, найбільше у світі морське нафтове родовище, було відкрито в Перській затоці за два роки до того, як батько Басми став королем. І навіть після повалення він володів земельними ділянками по всій Аравії. Так, на одній з них наразі збудовано Таїфський університет.

[ + – ] В'язниця Аль-Хаїр Фото: Скриншот

Принцеса Басма — молодша, 115-а за рахунком дитина колишнього короля Сауда ібн Абдул-Азіз Аль Сауда, який правив країною з 1953 по 1964 рік. І був відомий як великий реформатор. Наприклад, його указом від 1962 року було остаточно ліквідовано рабство. Але роком раніше він указом ухвалив, що за критику королівської сім'ї належить смертна кара, або 25 років каторжних робіт.

Сауд був зміщений внаслідок змови між його братами і трон перейшов його до єдинокровного брата Фейсала. Колишній король емігрував до Женеви, а потім і до Греції, де помер від серцевого нападу.

Мати Басми була сирійка Джаміля Мерхі, яку вибрали як нову дружину для короля під час ходи в Мекку. Басма бачилася з батьком востаннє, коли їй було п'ять років. Після його усунення мати забрала її до Бейрута. Після початку громадянської війни в Лівані 1975 року її сім'я емігрувала до Великобританії.

Басма здобула чудову освіту, вивчала медицину, психологію та англійську літературу. Була одружена з представником багатої сім'ї аш-Шаріф на ім'я Шуджа. Шлюб був укладений за домовленістю у 1988 році. Причому в 11 років Басма вперше побачила свого майбутнього чоловіка, спеціально прибувши до Саудівської Аравії на оглядини. Пара розлучилася у 2007 році, у них п'ятеро дітей. Шуджа помер у 2018 році.