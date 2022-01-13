Всего одна деталь. Жена Макрона показала, чем разбавить строгий зимний образ
Яркий желтый шарф послужил не только как символ причастности к мероприятию, где появилась мадам Макрон, но и придал новое прочтение строгому аутфиту.
68-летняя первая леди Франции Брижит Макрон дала старт благотворительной кампании Pièces Jaunes ("Желтые кусочки"). Этот проект, который основала предшественница Брижит Бернадетт Ширак, направлен на улучшение условий госпитализации детей и подростков. Он стал третьим для супруги Макрона с тех пор, как она сменила вдову Жака Ширака в 2019 году на посту президента Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France. Компанию на мероприятии ей составил тренер национальной сборной Дидье Дешам, сообщает archyde.com.
Жена президента появилась на публике в строгом приталенном двубортном пальто черного цвета длиной чуть ниже колена с золотистыми пуговицами, которое выглядело очень женственно. Образ дополняли такого же цвета классические брюки и ботильоны на высоком толстом каблуке от любимого модного дома мадам Макрон Louis Vuitton.
Однако этим она не ограничилась и надела поверх пальто объемный желтый шарф. Он не только соответствовал тематике мероприятия, но и стал ярким акцентом, разбавив деловой аутфит.
Весь вечер первая леди улыбалась и была в прекрасном расположении духа, несмотря на то, что недавно столкнулась с потоками лжи и фейков. Ультраправое издание Faits et Documents опубликовало расследование, в котором его автор Наташа Рей утверждала, что Брижит родилась мальчиком, но потом изменила свой пол. Она объяснила, что на расследование ее подтолкнула нетипичная фигура мадам Макрон.
В свою очередь жена президента решила наказать клеветников, а ее адвокаты заявили о том, что готовят жалобу в прокуратуру Парижа.
Через несколько недель издание Daily Mail провело собственное расследование касательно детских лет Брижит и опубликовало фотографии мадмуазель Тронье с первого причастия, а также семейный снимок семейства.