Усього одна деталь. Дружина Макрона показала чим розбавити суворий зимовий образ

Яскравий жовтий шарф слугував не лише символом причетності до заходу, де з'явилася мадам Макрон, а й надав нового прочитання суворому аутфіту.

68-річна перша леді Франції Бріжит Макрон дала старт благодійній кампанії Pièces Jaunes ("Жовті шматочки"). Цей проєкт, який започаткувала попередниця Бріжит Бернадетт Шірак, спрямований на покращення умов госпіталізації дітей і підлітків. Він став третім для дружини Макрона, відколи вона змінила вдову Жака Шірака в 2019 році на посаді президента Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France. Компанію на заході їй склав тренер національної збірної Дідьє Дешам, повідомляє archyde.com.

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Дружина президента з'явилася на публіці в суворому приталеному двобортному пальті чорного кольору завдовжки трохи нижче коліна із золотистими ґудзиками, яке виглядало дуже жіночно. Образ доповнювали такого ж кольору класичні штани та ботильйони на високих товстих підборах від улюбленого модного будинку мадам Макрон Louis Vuitton.

[ + – ] Бріжит Макрон

Однак цим вона не обмежилася і вдягла поверх пальта об'ємний жовтий шарф. Він не лише відповідав тематиці заходу, а й став яскравим акцентом, розбавивши діловий аутфіт.

Весь вечір перша леді посміхалася і була в чудовому настрої, незважаючи на те, що нещодавно зіткнулася з потоками брехні та фейків. Ультраправе видання Faits et Documents опублікувало розслідування, в якому його авторка Наташа Рей стверджувала, що Бріжит народилася хлопчиком, але потім змінила свою стать. Вона пояснила, що на розслідування її підштовхнула нетипова постать мадам Макрон.

Зі свого боку, дружина президента вирішила покарати наклепників, а її адвокати заявили про те, що готують скаргу до прокуратури Парижа.

Через кілька тижнів видання Daily Mail провело власне розслідування щодо дитячих років Бріжит та опублікувало фото мадмуазель Троньє з першого причастя, а також сімейний знімок сімейства.