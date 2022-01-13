Светлана Лобода с дочерьми отдыхает на берегу океана (фото)

Свой 2022-й знаменитость начала в теплых краях, но параллельно занимается работой, ведь вскоре состоится большое шоу в Минске.

39-летняя украинская певица и телеведущая Светлана Лобода (сценическое имя — LOBODA) проводит зимние каникулы в теплых краях. И делится в своем Instagram с 13 миллионами поклонников снимками со старшей дочерью Евой.

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Ева — родилась в 2011 году. ее отец — танцовщик Андрей Царь, бывший гражданский муж певицы. Лобода и Царь расстались спустя три года после рождения Евы. Кроме Евангелины (полное имя Евы), у Светланы Лободы есть дочь Тильда. Девочка родилась в Лос-Анджелесе в 2018 году. Имя ее отца неизвестно. Ряд СМИ распространил слухи о том, что отец девочки не кто иной, как Тилль Линдеманн, солист группы Rammstein. Сама певица не опровергает этих домыслов, но и не подтверждает их.

[ + – ] Светлана Лобода со старшей дочерью Евой

"Какое же это счастье — январь. Начинаю постить вам в ленту тепло. Извините", — подписала снимки с дочерью Светлана.

"Своими фото вы греете нас", "какие замечательные девочки", "какие милые семейные фото" — комментируют снимки подписчики певицы.

[ + – ] Светлана Лобода на отдыхе

Артистка активно готовится к шоу в Минске даже во время отдыха на берегу океана. "Сегодня занимаюсь музыкой, делаю аранжировки по скайпу на новое шоу", — отметила звезда.

Сейчас Лобода практически не выступает в Украине, однако в недавнем интервью телеведущей Маше Ефросининой призналась, что очень скучает по родине и планирует сюда вернуться.

Ранее Фокус писал о том, как Светлана Лобода отметила свое 39-летие в пустыне. Исполнительница прилетела в ОАЭ на частном самолете.

Напомним, Светлана Лобода прокомментировала скандальный разрыв со своим продюсером Нателлой Крапивиной. Певица подчеркнула, что благодарна Нателле за 11 лет сотрудничества.