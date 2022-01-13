Світлана Лобода з доньками відпочиває на березі океану (фото)

Розпочала 2022-й знаменитість у теплих краях, проте паралельно займається роботою, адже незабаром відбудеться велике шоу у Мінську.

39-річна українська співачка та телеведуча Світлана Лобода (сценічне ім'я — LOBODA) наразі проводить зимові канікули в теплих краях. У своєму Instagram вона ділиться з 13-ма мільйонами фоловерів кадрами зі старшою донькою Євою.

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Зазначимо, що дівчинка народилася у 2011 році від танцівника Андрія Царя, колишнього цивільного чоловіка співачки. Проте у 2014-му році пара розсталася. Окрім Євангеліни (повне ім'я Єви), у Світлани Лободи є донька Тільда, яка народилася у 2018 році у Лос-Анджелесі. Проте батько молодшої доньки зірки досі невідомий публіці.

[ + – ] Світлана Лобода зі старшою донькою Євою.

"Яке ж це щастя — січень. Починаю постити вам у стрічку тепло. Вибачте", — підписала знімки з донькою Світлана.

"Своїми фото ви грієте нас", "які чудові дівчатка", "які милі сімейні фото", — коментують знімки підписники співачки.

[ + – ] Світлана Лобода на відпочинку.

Артистка активно готується до шоу у Мінську навіть під час відпочинку на березі океану. "Сьогодні займаюся музикою, роблю аранжування по скайпу на нове шоу", — зазначила зірка.

Зазначимо, що після початку окупації Криму РФ Світлана Лобода продовжила виступи в Росії, зокрема брала участь у пропагандистських телешоу та відмовилась від концертів в Україні. Проте в нещодавньому інтерв'ю українській телеведучій Маші Єфросініній зізналася, що дуже сумує за Україною та планує сюди повернутися.

Раніше Фокус писав про те, як Світлана Лобода відзначила своє 39-річчя в пустелі. Виконавиця прилетіла до ОАЕ на приватному літаку.

Нагадаємо, Світлана Лобода прокоментувала скандальний розрив зі своєю продюсеркою Нателлою Крапівіною. Співачка підкреслила, що вдячна Нателлі за 11 років співпраці.