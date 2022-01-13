Balenciaga выпустили кроссовки на 8-сантиметровой шпильке

Необычные кроссовки созданы из искусственных материалов. Их цена – $1290.

Модный дом Balenciaga продолжает экспериментировать с новыми моделями обуви и создал для самых взыскательных модниц необычные кроссовки, скрестив их с туфлями на шпильке. В результате получились кроссовки на тонком каблуке высотой восемь сантиметров, которые стоят $1290.

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Согласно описанию товара на сайте бренда, модель X-Pander сделана из искусственных материалов – полиэстера и полиуретана, а тонкий каблук – из нейлона. Обувь выполнена с эффектом состаренности и представлена в черном и белом цветах.

Кроме кроссовок на шпильке, в ассортименте модного лейбла представлены кроссовки с еще одним вариантом каблука, а также резиновые сабо на каблуке.

[ + – ] Еще один вариант кроссовок на каблуке Фото: Balenciaga

В июне прошлого года т пользователи активно обсуждали тандем Balenciaga и Croсs, поскольку модель Элиза Дуглас, "размноженная" до 44 образов, дефилировала по подиуму не только в туфлях и ботинках. На ней можно было заметить сапоги с высоким голенищем, посаженные на массивную подошву, а также кроксы на устойчивой шпильке, напоминающей штырь.

Обувь была представлена в нескольких цветах: модном в этом сезоне зеленом, светло- и темно-сером, а также черном цветах.

Раньше мы писали, что Nike приобрела стартап RTFKT Studios, который делает виртуальные кроссовки для юзеров метавселенных. Инновационный бренд использует новейшие игровые движки, технологию NFT, аутентификацию посредством блокчейн и дополненной реальности, чтобы создавать "единственные в своем роде виртуальные продукты".