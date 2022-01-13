Balenciaga випустили кросівки на 8-сантиметровій шпильці

Незвичайні кросівки створені із штучних матеріалів. Їхня ціна – $1290.

Модний будинок Balenciaga продовжує експериментувати з новими моделями взуття і створив для найвимогливіших модниць незвичайні кросівки, схрестивши їх з туфлями на шпильці. У результаті вийшли кросівки на тонких підборах заввишки вісім сантиметрів, які коштують $1290.

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Згідно з описом товару на сайті бренду, модель X-Pander зроблена зі штучних матеріалів – поліестеру та поліуретану, а тонкий каблук – з нейлону. Взуття виконане з ефектом старіння і представлене в чорному та білому кольорах.

Крім кросівок на шпильці, в асортименті модного лейбла представлені кросівки зі ще одним варіантом каблука, а також гумові сабо на каблуці.

[ + – ] Ще один варіант кросівок на підборах Фото: Balenciaga

У червні минулого року користувачі активно обговорювали тандем Balenciaga і Cross, оскільки модель Еліза Дуглас, "розмножена" до 44 образів, дефілювала по подіуму не тільки в туфлях і черевиках. На ній можна було помітити чоботи з високою халявою, посаджені на масивну підошву, а також крокси на стійкій шпильці, що нагадує штир.

Взуття було представлене в кількох кольорах: модному в цього сезоні зеленому, світло- та темно-сірому, а також чорному кольорах.

Раніше ми писали, що Nike придбала стартап RTFKT Studios, який створює віртуальні кросівки для користувачів метавсесвітів. Інноваційний бренд використовує новітні ігрові двигуни, технологію NFT, автентифікацію за допомогою блокчейн та доповненої реальності, щоб створювати "єдині у своєму роді віртуальні продукти".