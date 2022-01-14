Красное и черное. Cестра Кейт Миддлтон появилась на публике в эффектном ансамбле

После рождения второго ребенка Пиппа Мидддлтон очень редко выходит куда-нибудь, однако сделала исключение, чтобы посетить новое шоу Cirque du Soleil.

38-летняя сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон, став матерью, редко появляется в свете, предпочитая закрытую жизнь подальше от глаз СМИ, поэтому каждый ее новый выход активно восхищается в прессе. Не стало исключением появление Пиппы с ее супругом Джеймсом Мэтьюзом в Королевском Альберт-холле, который находится всего в пяти минутах езды от дома герцогини Кембриджской в ​​Кенсингтонском дворе, пишет Hello.

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Супруги приехали на представление Cirque du Soleil под названием Luzia, гастроли которого идут в Альберт-холле с 12 января.

[ + – ] Шоу Cirque du Soleil в Королевском Альберт-холле

Мужа и жену увидели, когда они шли, держась за руки. Сестра Кейт Миддлтон надела красные классические брюки, такого же цвета тонкий джемпер и замшевые туфли-лодочки. Образ завершало черное пальто длиной чуть ниже колена, оригинальный клатч и серьги-кисточки. На Джеймсе были темно-синий костюм, голубая рубашка без галстука и черные ботинки.

[ + – ] Пиппа Миддлтон с супругом Джеймсом Мэттьюзом идут на представления Цирка дю Солей Фото: Getty Images

Пиппа и Джеймс воспитывают двоих детей – трехлетнего Артура и девятимесячную Грейс. Недавно они вместе с Кейт отметили ее 40-летие, а в скором времени готовятся поздравить с 66-летием мать Пиппы Кэрол. Последняя, кстати, недавно рассказала о новом профессиональном достижении: ее аккаунт Party Pieces в Instagram достиг 50 тыс подписчиков. Эта фирма была основана в 1987 году и занимается доставкой по почте товаров к проведению различных праздников. Благодаря ей семья Миддлтон и заработала миллионное состояние. Обе дочери, а также сын Джеймс помогали родителям в продвижении их бизнеса и даже снимались в каталогах товаров.

[ + – ] Семейная компания Миддлтонов – Party Pieces

Пиппа Миддлтон вышла замуж за миллионера-финансиста Джеймса Мэттьюза в мае 2017 года. Ее сестра, ставшая членом королевской семьи в 2011 году, была на ее садьбе, но не в качестве подружки невесты, а присматривала за юными пажами и цветочницами. Среди них были и дети самой Кейт – Шарлотта и Луи.

Как и сестра, Пиппа любит красивые и стильные наряды, однако для прогулок в Челси, престижном районе Лондона, выбирает простые повседневные наряды. Например, еще летом прошлого года ее заметили во время прогулки с новорожденной дочерью. Она была в длинном платье в клетку и кроссовках. При этом Пиппа выглядела очень уставшей, что тоже не ускользнуло от внимания пользователей.