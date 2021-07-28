Уставшая сестра Кейт Миддлтон попала в объективы папарацци (фото)

У сестры Кейт Миддлтон подрастают двое детей, причем младшему ребенку – всего четыре месяца.

37-летняя сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон была замечена на прогулке с четырехмесячной дочерью Грейс на улицах Челси на юго-западе Лондона. Молодая мама выглядела уставшей и невыспавшейся, пишет Daily Mail.

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Пипа выбрала для прогулки длинное клетчатое платье на пуговицах серо-синего оттенка с поясом на талии и белые кроссовки. Прическа Миддлтон выглядела небрежно: волосы были зачесаны в пучок на затылке, и пряди волос слегка выбивались. Она обошлась без макияжа, а из украшений выбрала только помолвочное кольцо с бриллиантом в 3,5 карата стоимостью 200 000 фунтов.

[ + – ] Пиппа Миддлтон в марте стала мамой второй раз Фото: Daily Мail/скриншот Фото: Daily Мail/скриншот

Младшую сестру герцогини Кэтрин часто видят гуляющей с детьми и собаками на юго-западе Лондона, однако в этот раз она оставила старшего ребенка и животных дома.

Пиппа Миддлтон вышла замуж в мае 2017 года. Она сочеталась браком с финансистом-мультимиллионером Джеймсом Метьюзом в церкви Святого Марка в Энглфилде. На свадьбе присутствовала и ее сестра с детьми и мужем, принцем Уильямом. Маленькому принцу Джорджу досталась роль пажа, а Шарлотта, его сестра, была подружкой невесты. В декабре прошлого года пара объявила о грядущем пополнении в семье.

2021 год выдался богатым на рождение детей как среди членов королевской семьи, так и среди их родственников. Так, 9 февраля первого ребенка родила принцесса Евгения, а 21 марта внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндал в третий раз стала мамой.

4 июня появилась на свет Лилибет Диана, дочь принца Гарри и Меган Маркл, а еще одна внучка монарха, принцесса Беатрис, объявила, что тоже готовится к появлению первенца.