Втомлена сестра Кейт Міддлтон потрапила в об'єктиви папараці (фото)

У сестри Кейт Міддлтон підростають двоє дітей, причому молодшій дитині — всього чотири місяці.

37-річна сестра герцогині Кембриджської Піппа Міддлтон була помічена на прогулянці з чотиримісячною донькою Грейс на вулицях Челсі на південному заході Лондона. Молода мама виглядала втомленою і невиспаною, пише Daily Mail.

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Піппа вибрала для прогулянки довгу картату сукню на ґудзиках сіро-синього кольору з поясом на талії та білі кросівки. Зачіска Міддлтон виглядала недбало: волосся було зачесане у хвіст на потилиці, і пасма волосся злегка вибивалися. Вона обійшлася без макіяжу, а з прикрас вибрала тільки обручку на заручини з діамантом у 3,5 карати вартістю 200 000 фунтів.

[ + – ] Піппа Міддлтон у березні стала мамою вдруге Фото: Daily Мail/скриншот Фото: Daily Мail/скриншот

Молодшу сестру герцогині Кетрін часто бачать, коли вона гуляє з дітьми і собаками на південному заході Лондона, проте цього разу вона залишила старшу дитину і тварин вдома.

Піппа Міддлтон вийшла заміж у травні 2017 року. Вона одружилася з фінансистом-мультимільйонером Джеймсом Метьюзом у церкві Святого Марка в Енглфілді. На весіллі була присутня і її сестра з дітьми та чоловіком, принцом Вільямом. Маленькому принцу Джорджу дісталася роль пажа, а Шарлотта, його сестра, була подружкою нареченої. У грудні минулого року пара оголосила про прийдешнє поповнення в родині.

2021 рік видався багатим на народження дітей як серед членів королівської сім'ї, так і серед їхніх родичів. Так, 9 лютого першу дитину народила принцеса Євгенія, а 21 березня внучка королеви Єлизавети II Зара Тіндалл втретє стала мамою.

4 червня з'явилася на світ Лілібет Діана, дочка принца Гаррі та Меган Маркл, а ще одна внучка монарха, принцеса Беатріс, оголосила, що теж готується до появи первістка.